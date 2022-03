TEATRO

Chicos de Varsovia

Cuando muere su abuelo, Ana decide reconstruir su historia familiar para contarle a su mamá, como en un cuento de las buenas noches al revés, quiénes fueron sus antepasados heroicos: los Chicos de Varsovia, niños protagonistas del levantamiento popular más sangriento contra el nazismo, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial con un saldo de al menos 250 mil muertos. Inspirados en el libro homónimo de Ana Wajszczuk, la actriz Laura Oliva y el director Dennis Smith vuelven a juntarse para llevar una historia de no ficción al teatro musical (como en Eye & yo, la historia de un sobreviviente de la Shoá). Completan el elenco Cristina Dramisino, Aymará Abramovich, Maia Muravchik, Catalina Fusari, Valeria Rey, Georgina Mazzotta, Franco Acevedo, Julián Chertkoff y el propio Dennis Smith, a cargo de varias canciones.

Sábado a las 20 y domingo a las 19, en el Cultural San Martín, Av. Sarmiento 1551. Entradas: $800.

Carniceros de la lírica

Telch y Albretch son dos carniceros agobiados por la rutina y la inmediatez de sus vidas, en lucha por la defensa de la carnicería barrial, contra los supermercados que los están devorando. En el tiempo libre, cuando bajan la cortina de la carnicería, ensayan y se entusiasman con la “gloria” que podría darles una trascendencia musical. Mientras tanto, una gran mancha de sangre en el piso, que aunque intenten limpiar con todas sus fuerzas no sale, une a Telch y Albretch como un dúo inseparable. Con dramaturgia de Alberto Muñoz y dirección y puesta en escena de Diego Cazabat, la escenografía es de Hernán Bermúdez y el vestuario de Julieta Fasson. Con Hugo De Bernardi, Andrea Ojeda y Manuel Longueira.

Viernes a las 20, en el Teatro Del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $1200.

MÚSICA

In/Out/In

Cuando se cumple una década desde su último show en vivo, pese a ya no existir como grupo Sonic Youth tiene disco nuevo. Siguiendo con su larga tradición de ediciones experimentales que transcurren de manera paralela a su discografía de estudio, se trata de una antología de zapadas instrumentales grabadas durante la primera década de este siglo. Sus cinco selecciones incluyen el lánguido “Basement Contender”, registrado en el departamento de Thurston Moore y Kim Gordon en 2008, durante las sesiones de The Eternal; el más ambient y onda collage de sonido “Social Static”, con Jim O’Rourke, que data del 2000; y el cierre es la guitarrera “Out & In”, lo más cercano a una típica canción del grupo, pero sin voces. El adelanto del disco fue el tema “In & Out”, siete minutos liderados por la voz de Gordon, con partes grabadas en una prueba de sonido antes de un show en Pomona, California, en 2010.

La alegría de las máquinas

Seis años después de Conspiraciones, su último álbum de estudio, el grupo montevideano Los Oxford acaba de editar su sexto opus, sucesor del EP en vivo Sala Blanca (2016), el doble celebratorio de sus primeros quince años de vida conteniendo versiones de sus temas a manos de otras bandas Desde afuera(2018) y el recopilatorio Best of Los Oxford (2020). Con producción artística, edición y mezcla de Alejandro Schuster (Viva Elástico), el flamante disco incluye invitados de todo calibre: Carca en el tema que oficia de apertura, “La reina del panal”; Juana Chang de las Kumbia Queers en “El Bosque”; y Sebastián Teysera y Sebastián Cebreiro de La Vela Puerca en el tema de cierre, “Amigo”. También se suma Garo Arakelián, ex La Trampa y actual El Astillero, co-compositor del tema “Viuda negra”

ONLINE

Porno y helado

Actor, guionista y realizador (Voley, Abril en Nueva York) el argentino Martín Piroyansky se suma a la ola de producciones seriadas con esta comedia que se ha promocionado como el regreso de Susana Giménez a la ficción. Lo cual no deja de ser cierto, aunque el papel de la diva televisiva es secundario a las líneas narrativas centrales. Los verdaderos protagonistas son el propio Piroyanski y Nacho Saralegui, integrantes de un falso dúo de rock contratado para amenizar la fiesta de la hija de la señora Roxana (Giménez, desde luego), esposa de un encumbrado político con aspiraciones presidenciales. Que la banda de ese par de treintañeros sin demasiadas aspiraciones se llame “Los débiles mentales” señala irónicamente su condición de perdedores de pura cepa. El título de la serie, de hecho, no hace más que destacar una de sus aficiones: juntarse a comer helado y mirar videos XXX. Lo mejor son los apuntes absurdos ligados a la descripción de ambientes. Ya puede verse en Amazon Prime Video.

WeCrashed

Jared Leto y Anne Hathaway son los encargados de interpretar los roles centrales de esta producción de Apple (puede verse en la plataforma de la manzanita) basada en hechos reales. En el fondo, no deja de ser una historia de amor, pero el ámbito aporta características particulares. Una de las startups más destacadas de los últimos tres lustros, WeWork logró transformarse en una innovadora empresa dedicada a la puesta en marcha de espacios de trabajo compartido (coworking), pero su ascenso fue tan veloz como su posterior caída. ¿Acaso su estructura no era demasiado similar a lo que suele llamarse estafa piramidal? La serie analiza desde la ficción esos hechos, sin olvidar a los seres humanos.

CINE

Love After Love

La cineasta hongkonesa Ann Hui, que en un par de meses cumplirá 75 años, mantiene una relación de amor con la obra literaria de Eileen Chang, uno de los nombres más importantes de la literatura china del siglo XX. A Love in a Fallen City (1984) y Dieciocho primaveras (1997) se le suma ahora Love After Love, estrenada en el Festival de Venecia y disponible desde hace algunos días en Mubi. Se trata de una adaptación de la novela corta Primer incensario, en la cual una joven de Shanghái se presenta en la casa de su tía en Hong Kong, la señora Liang, para pedirle que la acepte en su pequeña mansión y le permita terminar sus estudios en el entonces territorio británico. Con suntuosa fotografía de Christopher Doyle, el mismo de los films más famosos de Wong Kar-wai, la historia transporta al espectador a los años 30, trasfondo histórico de un relato de iniciación sentimental, decadencia e inevitable mixtura entre Oriente y Occidente. El retrato de un mundo a punto de cambiar definitivamente.

Terror en el estudio 666

Proyecto extraño por donde se lo mire, la película dirigida por BJ McDonnell está protagonizada por los miembros de Foo Fighters, la banda de Seatlle que hoy está ofreciendo su último concierto en Argentina en el Lollapalooza. Comedia de terror con altas dosis de gore, Dave Grohl y compañía le dan vida a una versión ficcional de los Fighters, embarcados en la grabación de un disco en una mansión de Encino que demuestra ser una trampa mortal. Hay algo de Scooby-Doo en la trama, amenizada con breves apariciones de personajes como Lionel Richie y el mismísimo rey del terror John Carpenter, quien además participó activamente en la banda sonora. El estreno se produjo, milagrosamente, en salas de cine.

TV

Putin x 2

La señal OnDirecTV ofrecerá este jueves 24, en doble función continuada, dos largometrajes que permiten acercarse a la compleja figura de Vladimir Putin, en días en los cuales su nombre y decisiones ocupan los titulares de todos los diarios y noticieros. En la reciente The Man Putin Couldn't Kill, dirigida por Jon Blair (ganador de un Oscar por su documental de 1995 Anne Frank Remembered), se describe en detalle la increíble vida de Alexei Navalny (foto), líder de la oposición rusa, y el intento de asesinato con el agente nervioso novichok que desató un escándalo hace un par de años. A su término, Putin’s Way recorre la carrera del exespía desde sus años junto a Boris Yeltsin, en las postrimerías de la U.R.S.S., describiendo con lujo de detalles su ascenso en la cima del poder político ruso contemporáneo, analizando objetivamente las acusaciones de corrupción que desde siempre han manchado sus mandatos.

Jueves a las 21 (The Man Putin Couldn't Kill) y a las 22.30 (Putin's Way), por OnDirecTV.

Amor por el violín

A los seis años una joven neerlandesa llamada Janine Jansen comenzó a destacarse en lo que sería el amor de su vida: la práctica del violín. Transformada en superestrella, su carrera la ha llevado a tocar en los ámbitos más prestigiosos del mundo. La señal Film & Arts ofrecerá hoy a la tarde dos documentales televisivos centrados en su enorme talento: Janine Jensen: enamorándome de Stradivarius, que describe la intimidad de la violinista, y El concierto de los 12 Stradivarus, registro de un recital en el cual lograron reunirse una docena de los violines construidos hacia finales del siglo XVII por el lutier más famoso de la historia, Antonio Stradivari.

Hoy a partir de las 18, por Film & Arts.