“Cada una de nuestras antecesoras allanaron también el camino para que hoy podamos estar acá más seguras y haciendo lo que amamos”, dice la compositora y bajista Cam Beszkin para explicar, de algún modo, la existencia del trío Mujeres Bacanas, un proyecto musical muy reciente que integra junto a la guitarrista, cantante y compositora Vale Cini y la baterista Carolina Flechner. “Tomamos la posta para homenajearlas, para reinterpretarlas, para unir nuestras voces con las suyas, para seguir inspirándonos con estas artistas y sus canciones icónicas”, completa Beszkin sobre este grupo que se propuso versionar obras de mujeres referentes dentro del rock, el folclore y la canción popular latinoamericana. El trío se presentará este sábado 19 a las 21 en Vuela El Pez (Av. Córdoba 4379), junto al grupo Años Luz y una exposición de la fotógrafa Maria Garbarino.

El trío surgió a partir de la unión de Cam Beszkin y Vale Cini para realizar una participación en el concierto homenaje por los 30 años del disco Mujer Contra Mujer, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner en marzo de 2021. Allí la dupla realizó una versión de “Barco quieto” (María Elena Walsh), que era la canción que cerraba ese disco emblemático de Celeste Carballo y Sandra Mihanovich. “Y la verdad es que nos re gustó trabajar juntas, y surgió la posibilidad de hacer más temas”, cuenta Cini. “Nos gustó mucho cómo quedó la versión swing de ‘Barco quieto’ en el homenaje. Entonces, se nos ocurrió grabar otros temas y sumamos a Caro (Flechner) de baterista y empezaron a surgir propuestas”, dice sobre la conformación del trío. En Spotify se pueden escuchar sus versiones de “Casamiento de Negros”, de Violeta Parra; y de “Barco quieto”, que acaba de estrenar también su video.

“No hay una líder, es realmente un trío. Las tres tomamos las decisiones y generamos los arreglos”, resalta Cini. “Es un lugar de exploración para volver a reconocernos desde otras aristas. Y es un espacio lúdico para darnos la oportunidad de reinventarnos”, suma Beszkin. “Es hermoso tocar en banda, hace mucho no lo hacía, y lo que significa en cuanto a la toma de decisiones musicales. El formato trío es muy libre y muy práctico a la hora de relacionarse, de ensayar, de tocar”, dice la también guitarrista. El repertorio en vivo es amplio y diverso. Hay versiones de Violeta Parra, Eladia Blázquez, Hilda Lizarazu, María Gabriela Epumer, Mercedes Sosa y hasta Shakira. “Shakira fue importante por lo que generó como artista pop a nivel internacional desde Latinoamérica”, destaca Cini.

La idea de Mujeres Bacanas –explican- no es solamente versionar y homenajear a mujeres compositoras que las inspiraron, sino también a intérpretes “que hicieron canciones desconocidas y las hicieron famosas a través de su voz, algo que pasa mucho con Mercedes Sosa”. Por eso, incluyen una versión de “Duerme Negrito”, que se expandió por todo el mundo gracias a la voz de la cantora tucumana. “Aunque nos parece muy importante revalorizar a las compositoras de todos los tiempos, no nos limitamos a eso. Hay temas que conmovieron a generaciones, como ‘Sola en los bares’, de Hilda Lizarazu en Man Ray. Es una canción que habla de algo que todavía no se nombraba: de la chica trans de barrio”, precisa Cini.

“Son covers pero la idea es que tengan una versión nueva. Y ése creo que es el verdadero desafío: entender la esencia de la canción y generar una versión que la revisite”, explica la guitarrista. “Si bien la versión puede tener una diferencia a la original y mostrar tu estilo, la idea es que no se pierda la esencia de la canción. Yo la llamo la transcreación. A veces incluso podés escucharle algo que estaba ahí y lo sacás más a la luz”, puntualiza. Atentas a la dinámica de distribución actual, el plan del trío es grabar nuevas versiones y lanzarlas en formato single en plataformas digitales. “Somos inquietas y queremos mostrar esto porque sentimos y confiamos en que es algo bello y poderoso”, rematan.