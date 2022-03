El policía arrestado la semana pasada luego de intentar detener a un infractor de tránsito en fuga recuperó la libertad ayer al mediodía, en medio de un clamor popular que lo ovacionó, a la salida de la sede policial de Cañada de Gómez. Pero el caso, que activó la opinión pública a favor del uniformado, ya reavivó la grieta entre el poder político y el Ministerio Público de la Acusación por el desempeño del fiscal que el jueves mandó a detener al suboficial, a pedido de los abogados del estudio jurídico de Néstor Rossini, en esa ciudad del departamento Iriondo, y por el criterio del juez que dispuso 40 días de prisión preventiva para el suboficial del Comando Radioeléctrico. Por eso reaccionó la corporación y salió al cruce el Colegio de Magistrados. Pero también la Corte Suprema. Luego de reencontrarse Luis Alberto Pais con su familia, su abogada adelantó que volverá a trabajar pero ya no en Cañada sino en Rosario.

"Estoy bien, agradezco a la gente y ahora solo quiero estar con mi familia", dijo el policía al salir del arresto, y por consejo de su abogada calló y se fundió en un abrazo con uno de sus hijos. En la calle, un gentío vitoreaba al suboficial y repudiaba con nombre y apellido a los abogados del estudio jurídico que lo denunciaron, al fiscal Santiago Tosco y al juez Carlos Pareto.

El ministro de Seguridad, Jorge Lagna, y la jefa de Policía, Emilce Chimenti, salieron a respaldar al suboficial y anticiparon su reasignación en el Comando Radioeléctrico de Rosario. También lo hizo la intendenta cañadense, Stella Maris Clérici.

Maximiliano Pullaro, diputado de Juntos por el Cambio pero antes ministro de Seguridad, denunció al fiscal Tosco ante la auditora general de gestión del MPA, María Cecilia Vranicich, y pidió investigar su proceder como "una falta grave".

"En tiempos en que la gente está pidiendo mayor seguridad, las señales tienen que ser claras; hay que apoyar a los policías cuando actúan de manera correcta. De otra manera estamos llevando un mensaje de desaliento a quienes arriesgan su vida para cuidarnos", interpretó Pullaro. El legislador pidió, además, que se informe si los abogados Rossini que echaron al policía de su oficina serán acusados de resistencia a la autoridad, y si hubo alguna medida sobre Cabrera y su condena de prisión en suspenso.

"Me llama la atención que esta persona (suboficial Pais) quede demorada desde el sábado. Un oficial para apresar a una persona tiene que tender orden de detención o sorprenderlo en flagrancia. Si hay flagrancia, el policía puede ingresar al domicilio", aclaró el ministro de la Corte Suprema, Daniel Erbetta.

"Para que esté detenido siete días –prosiguió– debería haber imputaciones graves. Los funcionarios judiciales deben apegarse a las normas, y los superiores tienen obligación de promover la investigación", señaló.

Pais se enfrentó el jueves 10 al mediodía con un hombre que resistió la orden de sacar su BMW parado en doble fila. Hubo un forcejeo, y el desobediente escapó. Ayer se confirmó que ese hombre, además, tiene una condena a prisión en suspenso por robos y tenencia de arma. El fugitivo, Emanuel Cabrera, se refugió en el estudio jurídico Rossini, y allí entró Pais en procura de arrestarlo. Pero los abogados frenaron al policía y lo echaron por no tener orden judicial para ingresar, mientras ponían a su cliente a cubierto. Cabrera, en tanto, provocaba al policía: "Te voy a hacer echar, vos no me conocés, gil", le espetó. Uno de los letrados grabó la escena. Intervino el fiscal Tosco que solo tomó medidas para con Pais. Y el juez aceptó el pedido y dispuso que quede 40 días en prisión preventiva. Ayer, luego de la intervención de la fiscal regional Natalia Benvenutto, el policía fue liberado y no se le imputará causa penal ni sanción administrativa.