No es nuevo que Mauricio Macri hable de situaciones ocurridas en su gestión o consencuencias de la misma como si nunca hubiese sido presidente de la Argentina.

Este domingo nuevamente el expresidente Mauricio Macri utilizó sus redes sociales para opinar sobre la coyuntura del país sin hacer autocrítica alguna a su gestión entre 2015 y 2019, responsable de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que ahora el Frente de Todos intenta resolver, con internas dentro de la coalición.

“No hay ni plan ni lealtad, y mucho menos responsabilidad para gobernar”, dijo el exmandatario, mientras se prepara para salir una vez más del país, en esta ocasión para ir a jugar a las cartas a Italia.

En una carta publicada en su cuenta de Facebook, Macri aseguró que el país evitó el default "gracias al voto positivo (al acuerdo con el FMI) de Juntos x el Cambio, que mostró una gran responsabilidad democrática y una fuerte unidad".

Se olvidó de mencionar, sin embargo, su estelar participación en ese acompañamiento: a comienzos de marzo, el expresidente intentó convencer en un encuentro virtual a sus aliados de votar en contra del acuerdo y se desconectó del Zoom a tan solo 10 minutos de iniciada la reunión, tras no conseguir adeptos.

Hecha esa omisión, Macri pasó a explicar que existieron "dos claves para que se votara a favor". La primera "fue la aceptación de retirar los considerandos falsos que había incluido el gobierno" y la segunda "la aceptación de desacoplar la aprobación del endeudamiento y el programa económico presentado por el Ejecutivo". "Es decir, votamos el acuerdo pero no el plan al que consideramos insustancial y muy malo. En definitiva, la acción de Juntos x el Cambio logró no solo evitar el default sino que salga un mejor proyecto", dijo el ex jefe de Estado, sin mencionar que fue su gobierno el que endeudó a Argentina con el FMI para financiar la fuga de capitales.

Según Macri, "la votación (en el Congreso) dejó al descubierto todas las fracturas que existen en la presidencia”. "Esta lucha interna exhibe delante de todos los argentinos lo que siempre supimos, la pareja presidencial solo está unida por la mutua necesidad de alcanzar y mantener el poder, no por un proyecto, ni ideas, ni visiones”, sostuvo en su carta.

Por último, y tal como hicieron otros referentes de la oposición en la última semana, dedicó parte de su análisis a plantear que "ahora existe una situación de emergencia en la economía argentina gravísima y amenazante" que es la inflación, "la que el gobierno desatendió y hasta promovió durante dos años mientras postergaba con excusas un acuerdo inexorable con el FMI". Una vez más, se olvidó de mencionar su responsabilidad en el desarrollo de la problemática, al omitir que en el último año de su gobierno la inflación fue del 53,8 por ciento.