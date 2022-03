La ausencia de Lionel Messi en el París Saint-Germain que fue rotundamente derrotado por 3 a 0 por el Mónaco por la 29º fecha de la Ligue 1 de Francia, puso en duda su participación en los partidos que la Selección Argentina debe afrontar ante Venezuela y Ecuador en la última ventana de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar que debe disputarse entre el jueves 24 y el martes 29 de este mes.

Messi debía llegar este lunes para incorporarse a las prácticas del equipo de Lionel Scaloni que enfrentará a Venezuela el próximo viernes a las 20:30 en la Bombonera. Pero no formó parte del equipo parisino, en principio por un estado gripal, lo cual encendió las alarmas en el cuerpo técnico. El supercrack rosarino no se comunicó con Scaloni para informarle de su estado, por lo cual no se sabe si finalmente habrá o no de viajar en su jet privado para jugar esos dos partidos.



En la misma situación de incertidumbre se encuentra su compañero Ángel Di María, quien sufrió un desgarro en el partido en el que Real Madrid eliminó al PSG por los octavos de final de la Liga de Campeones, pero que manifestó su deseo de viajar igual aunque tenga que ser luego desafectado de la lista de 33 jugadores para esta doble fecha. El resto del plantel convocado comenzará a llegar en las primeras horas de este lunes y por tarde se entrenará muy liviano en el complejo de la AFA en Ezeiza.



Las declaraciones del técnico del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, resultaron el mejor comentario de la actuación de su equipo ante Mónaco: "La primera mitad que hicimos fue inaceptable. No teníamos espíritu de lucha contra un equipo que estaba en un mal momento. La forma en que jugamos no es aceptable. Podemos tener actuaciones malas pero no con esta actitud", señaló el entrenador quien exhortó a sus jugadores a hacerse cargo de la parte que les toca en esta situación: "Hay que ser responsable. Cada uno debe asumir la situación individualmente pensando en lo colectivo, en el equipo".

No obstante la derrota, el PSG sigue punteando cómodamente la Ligue 1, con 13 puntos de ventaja (65 a 52) sobre el escolta Niza. Pero el resultado y la actitud que mostró el equipo alimentan las especulaciones de que una vez terminada la temporada habrá grandes cambios de rumbo y de nombres en el equipo parisino.