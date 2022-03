Una semana después de las elecciones legislativas y las primarias de tres coaliciones en Colombia, se divulgó la primera encuesta de intención de voto presidencial en la que el izquierdista Gustavo Petro le saca nueve puntos de ventaja al derechista Federico "Fico" Gutiérrez. El relevamiento fue realizado por el Centro Nacional de Consultoría y publicado este domingo por la revista Semana. Mientras los colombianos esperan las presidenciales del próximo 29 de mayo, el escrutinio que se hace después de los comicios legislativos le sumó cerca de 400 mil votos al Pacto Histórico, lo que le daría tres escaños más para alcanzar un total de 19 en el Senado.

Petro, candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, tiene un 32 por ciento de intención de voto para las elecciones de mayo en Colombia, según el sondeo publicado este domingo en el que el derechista "Fico" Gutiérrez alcanza el 23 por ciento. Cabe destacar que el líder progresista sumó cinco puntos más que en la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría en febrero, mientras que el candidato derechista subió 19 puntos.

Detrás de Petro y Gutiérrez aparecen el populista Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, con el diez por ciento de intención de voto, mismo porcentaje que tiene el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo. La lista la completan los aspirantes del partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt con el tres por ciento, y el exgobernador de Antioquia Luis Pérez, que reúne menos del 0,5 por ciento de intención de voto.



La izquierda colombiana suma casi 400 mil votos



Un problema que no tenía Colombia surgió con las legislativas del 13 de marzo: las dudas sobre la transparencia de su sistema electoral luego del fiasco en que se convirtió el conteo de los votos de Senado y Cámara, a tan solo 70 días de unas cruciales elecciones presidenciales. La primera protesta vino del Pacto Histórico al denunciar como "fraude" que en unas 29 mil mesas no le aparecía ni un solo voto, una situación a todas luces imposible no solo porque equivalen al 25 por ciento del total sino porque esa fuerza fue la más votada el domingo pasado.

En efecto, el recuento de votos del 97 por ciento publicado el viernes por la Registraduría Nacional le dio 390.152 sufragios más de lo informado en la suma preliminar a la coalición de izquierda liderada por Gustavo Petro. Pacto Histórico, que fue el que más apoyos sacó en ambas cámaras, recibiría tres escaños adicionales a los 16 recibidos inicialmente, con los que pasaría a ser la primera minoría del cuerpo de 108 miembros, de acuerdo a las previsiones que deben ser oficializadas por la Registraduría.

El registrador nacional, Alexander Vega, aseguró que se trata del "resultado oficial del Senado", que no representa el total del escrutinio, ya que los resultados son del "cerca del 97 por ciento" de las mesas por lo que faltaría el tres por ciento restante. "Estamos esperando y seguimos corrigiendo los errores por parte de los jurados", agregó Vega, quien insistió en que no se podría hablar de fraude.



Los nuevos resultados presentados no alteran el orden que ya se había dado en el preconteo, pero sí suma votos a tres formaciones (el Pacto Histórico, el Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo, que sigue sin pasar el umbral del tres por ciento para conseguir representación parlamentaria) y resta al resto de partidos.

Justamente uno de los que perdió una banca en el recuento, el oficialista Centro Democrático, pidió este sábado "un reconteo de todos los votos" de las parlamentarias. Pese a que aún no termina el escrutinio, el partido cuestionó la "inusual" diferencia entre el preconteo de sufragios el domingo y los resultados parciales que se dieron a conocer paulatinamente durante la semana.

La democracia colombiana, con sus imperfecciones, no vivía una situación como esta desde hace más de 50 años, cuando una maniobra del gobierno en las elecciones presidenciales de 1970 le dio el triunfo al conservador Misael Pastrana por delante del general retirado Gustavo Rojas Pinilla, que había liderado el conteo de votos. El alegado fraude en esas elecciones dio origen años después a la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), que tomó su nombre de la fecha en que se celebraron dichos comicios y en la cual militó Petro.