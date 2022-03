En diciembre la provincia mostró un total de 375.311 conexiones a internet. Esa cifra, representó un incremento del 9,2% en comparación con el mismo mes del año 2020.



De esa manera, La Rioja sigue siendo una de las provincias en donde más se incrementaron las conexiones a la red. Solamente Misiones (10,7%) y Santiago del Estero (10.4%) tuvieron un incremento porcentual mayor.

La información oficial determina que de las 375.311 conexiones que existen en la provincia, 95.714 corresponden a conexiones fijas y las restantes 279.597 a vinculaciones móviles, es decir celulares.

El mismo estudio precisa que 12.425 accesos a internet son de organizaciones, aunque no detalla en esta investigación cuáles son privadas y cuáles corresponden al ámbito de lo público.

Es interesante observar que la media nacional determinó una suba en el 2021 del 5,4% en la cantidad de conexiones a la red de redes.

Esta nota toma como referencia el informe sobre acceso a internet que publicó el INDEC y que analiza como periodo de tiempo el último trimestre del 2021.

El año 2020 estuvo marcado por la pandemia en muchos aspectos, implicando un aumento en el uso de la tecnología, tanto para tener clases, como también en la modalidad del teletrabajo en los diferentes rubros de la economía provincial. Incluyendo algunas áreas de la Administración pública provincial.

Sin embargo, el 2021 con menores restricciones y hasta con el regreso de las clases presenciales en el último trimestre, marcó un incremento de esa modalidad de las conexiones. Lo cual implica que el crecimiento de la conectividad aparece como un fenómeno que vino para quedarse en el país y la Provincia.

El estudio del organismo nacional de estadísticas y censos no mide el nivel de conectividad, es decir que no evalúa si el funcionamiento de internet es el esperado por los clientes, sino que puntualiza en la cantidad de vinculaciones desde la provincia con internet y no en la calidad de la misma.