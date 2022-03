El secretario de Salud Pública de la Municipalidad, Leonardo Caruana expuso ayer en la comisión de Salud del Concejo en el marco de los 2 años del inicio de la pandemia, la situación actual y las expectativas respecto al período en curso. "Aunque la situación es alentadora, desde el ámbito municipal no adherimos a dar pronósticos de fin de la pandemia o a medidas, como por ejemplo, dejar de usar los barbijos ya que su uso será fundamental por lo menos hasta fin del invierno, donde se podrá realizar una nueva evaluación teniendo en cuenta además, a la situación mundial. Mientras la posibilidad del acceso universal a la vacuna no esté asegurado para todos en el mundo, cree que no es posible dar por concluída la pandemia", dio Caruana.