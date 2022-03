“Seleccionamos las mejores historias digitales de 2021, las publicamos en un libro hermoso y destinamos el 50% del PVP a los autores. Un placer para los lectores y un incentivo económico para quienes escriben gratis en las redes sin esperar nada, que es la mejor manera de escribir”, así anunció Hernán Casciari en el blog de Orsai la preventa de Hilo, Papel & Tijera.

La propuesta surgió el año pasado. Había que linkear en un formulario relatos propios o ajenos escritos y publicados durante 2021 en alguna plataforma digital.

Mariela Scidá Danón, es riojana, escribe desde los 9 años y toma talleres de literatura y corrección. Es fanática de Casciari, y se ríe cuando asegura: “¡Me sé sus cuentos de memoria! jaja”. Su cuento Acuarelas es parte de la antología junto a más de 30 autoras y autores de otros lugares del país.

“Al gordo Casciari lo sigo desde que empezó con su blog. Me apasioné con sus textos. Después empecé a seguirlo con su programa en televisión en el que reversionaba cuentos de otros y leía los suyos”, recuerda.

“Mi mamá, con quien seguimos a Casciari desde hace mucho me mandó el año pasado la convocatoria. Había que llenar un formulario con los links, y realmente pensé que lo había llenado mal, y después me olvidé”, confiesa la escritora a La Rioja/12. “Hará tres semanas se contactó conmigo una persona que dijo ser editor de Orsai para decirme que uno de los textos de mi blog fue de los más votados: “Imaginate mi sorpresa ¡Me puse a ver si esta persona existía! Mandé una mini bio y me dijeron que en dos semanas se iban a comunicar. Hoy (por ayer) recibí un mail en el que me decían que ya estaba entrando en imprenta”, adelanta.

Mariela forma parte desde 2014 del Taller de Creación Literaria de la profesora Adriana Petrigliano, en donde conoció parte de la obra de Casciari. Destaca la movida que se genera a partir de esos encuentros: “Siempre estamos haciendo alguna movida en La Rioja como la Jam de poesía, espectáculos poético musical, antologías”.

Sobre la obra de Casciari, dice que El rincón blanco fue uno de los relatos que más la impactó del autor. También le gusta Canelones, "de los más conocidos", Finlandia, y La madre de todas las desgracias: “ese cuento me impactó mucho”, remarca.





Leer a Casciari

“Casciari tiene algo muy particular: es como que le da una vuelta de tuerca a la historia al final del cuento. Es como que viene escribiendo una cosa y después termina con algo totalmente diferente. Hace un cambio del argumento”, analiza. Asegura que cuando escribe un cuento busca hacer lo mismo, “aunque no me sale tan bien como a él”, dice divertida.

“Me gusta mucho también como lee él sus cuentos. Tiene algunas anécdotas que le pasaron en la realidad, según él, que son historias con sus seguidores. Una en la que cuenta sobre un seguidor que le miente que su hermano se estaba muriendo, y él va al hospital y era todo una mentira. Me gusta mucho como él pesca esa viveza criolla y la utiliza para sus historias”.

También fui a ver la obra de teatro sobre su cuento Más respeto que soy tu madre, tiene mucha originalidad para tocar temas populares en los que crea un tipo de controversia que me gusta mucho.

A la cancha

Sobre el dinero de la publicación, coincide en lo que se publicó en el blog Orsai: “Nos dijeron que el 50% de las ganancias se iban a repartir entre los autores y que no se iban a quedar con los derechos de autor”.

La preventa de Hilo, Papel & Tijera sale a la cancha el 5 de abril por $2000. Las ganancias, para los autores

“Destinamos el 50% de las ganancias brutas de este libro para pagarles a los autores y autoras de esta antología (es un 40% más de lo que pagan las editoriales tradicionales). Si logramos vender miles de ejemplares, será un enorme incentivo económico para quienes escriben gratis en las redes sin esperar nada, que es la mejor manera de escribir”, anima la publicación de la venta anticipada.

Los elegidos de la comunidad Orsai

Además de la riojana Mariela Scidá Danón, en el anuario aparecen historias de Jonatan Acevedo, Andrea Aguilar Calderón, Juan Pablo Barrera, Enriqueta Barrio, Juan Barrionuevo, Santiago Barzizza, Leonardo Berneri, Nicolás Binaghi, Macarena Castelao, Ignacio Champane, Aylén Costantini, Claudia Costanzi, Uriel De Simoni, Heriberto Duarte, Victoria Figueiras, Juan Pablo Fiorenza, María François, Marta García, Juli Giampaoli, María Laura Grillo, Tomás Hodgers, Felicitas Irastorza, César Juno, Dan Lande, Juan Pablo Manzo, Oscar Marful, Ivo Marinich, Alejandro Marrero, Pablo Mónaco, Christian Olmos, Diego Petruszynski, Abi Powell, Elio Puntieri, Daniel Reschigna, Federico Rodríguez, Martín Salvador, Daniela Silva, Marcos Stábile y Ricardo Velázquez.

“Acuarelas”, es el texto elegido de Mariela, y se puede leer en su blog https://palabrasqueseescapan.blogspot.com/2020/12/