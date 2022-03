El presidente de la Asociación Argentina de Bridge, Fernando Lema, describió este miércoles el proceso de clasificación que atravesó Mauricio Macri para formar parte de la selección argentina que desde la próxima semana participará en el Mundial de Bridge en Italia, y reveló la importancia que tuvo el deporte en los negocios de la familia del exmandatario.

Según explicó Lema, miembro de la Comisión Directiva de la Federación Mundial de Bridge, Macri “calificó primero en una selección interna" que se hizo en el país. “Ese equipo compitió en el campeonato sudamericano, que está divido por zonas como el fútbol. En nuestra zona tenemos dos plazas, los dos primeros que ganan ingresan en el Mundial. Macri tuvo la suerte de ganar en su categoría senior, de mayores de 60 años, y adquirió el derecho de participar, él y los otros cinco jugadores”, indicó el experto, desde Roma.



“Debe ser un jugador muy bueno como para haber sido elegido para representar a la Argentina en el Mundial”, agregó en ese sentido.

De las etapas clasificatorias del mundial, continuó Lema, participan 110 países, de los cuales solo quedan seleccionados 24. “El Mundial dura dos semanas y cada match dos horas y a veces son cuatro match por día, por eso son dos parejas y una tercera descansa, se van rotando”, detalló el experto.



En el caso de Argentina, la selección no cuenta con auspiciantes, por lo que los jugadores se pagan el viaje, la estadía y la inscripción, que es de 4 mil euros por equipo.

La familia Macri y el bridge

Macri heredó la pasión por el juego de su padre Franco pero "empezó a participar (en competiciones) después de que dejó la presidencia", en 2020. "Jugó cada vez con mayor frecuencia con su compañero y gran maestro argentino Pablo Lambaro, que era el profesor del papá, Franco”, contó Lema.

Consultado sobre el puesto que ocupa Mauricio Macri en el ranking, explicó: “La vida de un jugador de bridge es extensa. Los ránkings son de ocho años. Como Mauricio empezó a jugar en el 2020, solo tiene puntos ganados en los últimos dos años, pero tiene un nivel alto porque para ganar una selección nacional hay que jugar bien”.



Respecto a Franco, el presidente de la asociación argentina recordó que era un gran jugador y utilizó su expertise para sus negocios, ya que "consiguió por el bridge ser el embajador comercial de la República Popular de China. Deng Xiaoping –líder de la República Popular China entre 1978 y 1989– era un fanático del juego que introdujo el bridge en China en las escuelas públicas. Franco viajó a China para competir en los eventos mundiales y le facilitó mucho los negocios, porque todos juegan allá. El actual mandatario, Xi Jinping, también juega”.

Tal como consignó Página/12, el pasado 11 de marzo el abogado defensor de Macri, Pablo Lanusse, le pidió autorización al juez federal Julián Ercolini –que tiene la causa del espionaje a los familiares del ARA San Juan por la que Macri está procesado– para que el exmandatario pueda viajar a Salsomaggiore Terme, Parma, para competir del 45° Mundial de Bridge, que se celebrará entre el 27 de marzo al 9 de abril, pedido que fue otorgado.

El juez ya había anunciado que autorizaría los pedidos para salir del país de Macri porque entiende que están justificados por su calidad de expresidente y porque era el estándar que había establecido la Cámara Federal de Mar del Plata cuando la causa aún tramitaba en Dolores.

Beneficios del bridge

El bridge se juega con cartas de póker y tiene dos partes. "Primero hay una licitación donde los jugadores compiten para ver quién se va a quedar con el contrato y una vez que finaliza la licitación, hay que cumplirlo. Si cumplís con el contrato, tenés un premio; si no cumplís, tenés una multa. Los puntos positivos o negativos se van anotando en una planilla. Se juegan 16 manos, cada mano tiene un score, y se juega en dos mesas a la vez, por eso no hay azar”, indicó Lema sobre la dinámica del juego.

No se trata, pese a la creencia habitual, de un deporte elitista, sostuvo el experto. En realidad, "hay que definir qué es elite. Elite en el bridge es una cuestión de capacidad mental, no de poder económico. Jugando en la asociación hay peluqueros, enfermeros, taxistas. No hay categorías sociales", afirmó.

Una de las federaciones más grandes es la de Francia "y en ese país, así como en China, se enseña en las escuelas públicas porque el bridge desarrolla el pensamiento no verbal, el razonamiento lógico, las cualidades de coordinación, concentración, análisis de la autonomía y retención visual”.

Esto es así porque “primero tenés que hacer un plan de juego, sea en la defensa o en el ataque, así que pone en movimiento estructuras mentales en la aplicación de estrategias y ayuda a predecir situaciones hipotéticas en áreas como las probabilidades, ejercita la memoria y potencia la lectura, la concentración, la habilidad de raciocinio y la comprensión”, aseguró.

“Para que los ministerios de Educación acepten introducir un juego de cartas en la educación pública, debe tener sus beneficios", planteó respecto a la experiencia china y francesa. "Incluso en la gente mayor de 60 años, muchos neurólogos mandan a jugar este tipo de juegos”, sumó. En muchas comunas de Santiago de Chile, "les enseñan gratis a los mayores de 60 años, no por solo las enfermedades mentales (que ayuda a prevenir), sino también por la depresión de esa edad que ocasiona la soledad. El bridge hace que las personas socialicen, es un buen seguro de la vejez”, añadió.

En el país, destacó Lema, la Asociación Argentina de Bridge ofrece clases gratuitas a menores de 25 años y está estableciendo un nuevo servicio para enseñar a personas con espectro autista.

Cómo se juega

El objetivo del juego es ganar o cobrar bazas, o sea, 4 cartas que cada jugador ha servido de su propio mazo, por turno de juego.

Se reparten trece cartas por jugador, o sea que todos los naipes del mazo está en juego. Quien juega la mano se denomina "declarante". La primera parte del juego se llama subasta o remate. Hay que tratar de ganar al menos 6 bazas y el declarante dice cuántas cree que puede lograr. En esta parte del juego, compiten a ver cuál pareja propone el contrato de mayor altura. La última declaración válida es la que se toma como determinante.

El declarante determina lo que se llama "palo de triunfo", es decir, el palo que otorga más puntos. Su compañero es el "muerto", que pone las cartas boca arriba. Los otros dos dos jugadores son los defensores de la mano. En el carteo, que es la segunda parte del juego, es cuando se ponen las cartas sobre la mesa y el "palo de triunfo" le gana a los demás. En esta parte del juego es en la que se ganan las bazas. Una baza son cuatro cartas, una por jugador, con lo que hay 13 bazas en cada partida. Cada jugador debe seguir el palo de su antecesor. Si no puede seguirlo, juega otro naipe.

En cada baza se impone la carta más alta del palo de salida, a menos que la baza tenga cartas del "palo de triunfo". En ese caso, gana la carta más alta del palo de triunfo. El jugador que gana la baza tiene la saluda en la mano siguiente, y se juega hasta completar las 13 bazas.