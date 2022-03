El cuerpo de concejales de Andalgalá rechazó por unanimidad la invitación del Ministerio de Minería y de la empresa minera MARA para visitar los trabajos que se están realizando en las márgenes del río Choya, en esa localidad.



“Nosotros recibimos una invitación de un Ministerio que forma parte del Gobierno Provincial, pero resulta que el lugar desde donde nos reunimos para emprender el viaje hacia las nacientes del río Choya, era ni más ni menos las puertas de la empresa MARA”, expresó a Catamarca/12 María Pía Molina, presidenta del CD.

El viernes, los concejales en una sesión especial instaron a los ministerios de Minería, Salud y Educación de la Provincia, a que informen en un plazo de tres días hábiles sobre la autorización a la empresa minera MARA (Alumbrera-Agua Rica) para realizar trabajos en las laderas del río Choya.

Como respuesta el Ministerio de Minería y la empresa minera cursaron una invitación al CD para que participaran en un monitoreo previsto para mañana. Pero no solo fue rechazada, los ediles también dirigieron duras críticas: “Creo que si el Ministerio va a ejercer el poder de control y en teoría debería tener una imparcialidad respecto de esta situación, no nos puede invitar a salir desde las puertas de la empresa en cuestión y que es cuestionada por una parte de la sociedad y por todo aquellos que no desean la actividad minera, por lo menos de esa empresa”, dijo Molina.

Además, explicó que rechazaron ambas notas, una por un efecto formal, ya que la nota de la empresa minera iba dirigida a la vez a ella como presidenta del CD y también al intendente Eduardo Córdoba. “La comunicación corporativa debe ser seria, y no pueden confundir los poderes”, afirmó.

La concejala señaló que el resto de los ministerios no han contestado, “por lo cual no tenemos información verídica de todos los ministerios que deberían hacer llegar en principio la respuesta de este pedido de informe para que nosotros desde allí poder ir a visitar, para saber cuáles son las condiciones en la cual se habilitaron esos trabajos”.

En este sentido, advirtió que “los trabajos que están realizando no nos han comunicado dentro de los informes de exploración avanzada que nos han presentado el año pasado en el Concejo, no está la resolución que habilita. Y si había una resolución debería haber venido adjunta a ese informe”.

Además argumentó el rechazo de las invitaciones: “El planteo del concejal Brizuela es acertado, porque no tenemos respuesta de esos informes, nos invitan a visitar los trabajos y no sabemos con exactitud qué es lo que se ha habilitado, porque formalmente esa resolución que supuestamente habilita esos trabajos no entró”.

Pedido de informe

En el comunicado el CD expresa que los vecinos denuncian que los trabajos en la ladera del río Choya “está generando graves inconvenientes en la provisión del agua potable y de riego para todo el distrito”.

Además afirman que “la empresa MARA arroja todos los desechos de áridos que van moviendo con maquinaria pesada hacia el cauce de los ríos”, lo que provocó que con las lluvias las crecidas arrastren mayor material y la planta potabilizadora no pudo tratar el agua para el consumo humano.

El documento advierte que por la falta de agua además “la escuela N° 217 Fragata Libertad debió suspender las actividades”, que trajo como consecuencia también la suspensión del servicio de comedor que brinda a las y los estudiantes, ya que tiene un régimen de jornada extendida.

Los vecinos también dejaron asentado que “muchos niños presentarían cuadros de vómitos y diarrea que sería atribuible a la mala calidad del agua potable del distrito”.