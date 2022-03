Croacia, España, Francia y Estados Unidos fueron designados este jueves como cabezas de serie para el sorteo de la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis 2022, mientras que la Argentina estará en el bombo número tres, según lo determinaron la Federación Internacional de Tenis (ITF) y el Kosmos Tennis, la empresa dueña del certamen.

En el bombo número tres ,la Argentina quedó encuadrada junto a Serbia, Bélgica y Kazajistán para el sorteo que se efectuará en Londres el 31 de marzo y que determinará los cuatro grupos que competirán en sedes distintas del 23 al 27 de septiembre.

Así quedaron los bombos

Bombo 1: Croacia, España, Francia y Estados Unidos

Bombo 2: Alemania, Canadá, Italia y Gran Bretaña

Bombo 3: Argentina, Serbia, Bélgica y Kazajistán.

Bombo 4: Suecia, Australia, Países Bajos y Corea.

De acuerdo al mecanismo previsto, el equipo capitaneado por Guillermo Coria entrará al sorteo y tendrá un rival de cada uno de los tres bombos restantes. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria de las Finales que será del 23 al 27 de noviembre en una sede por designar. Para la fase de grupos de septiembre, las cuatro sedes que albergarán el evento serán Málaga (España), Hamburgo (Alemania), Bologna (Italia) y Glasgow (Escocia).

Para el equipo argentino, que regresa a las Finales de la Davis luego de tres años y con Guillermo "Mago" Coria como capitán, es importante haber evitado a países como Serbia (con Novak Djokovic) que al estar en su mismo bombo sabe que no lo tendrá como rival, aunque podría tocarle un grupo complicado si es sorteado en el que compartirán España y Canadá. Este caso se da porque los países anfitriones no podrán compartir grupos, y España será local en Málaga, mientras que de los cuatro integrantes del bombo dos únicamente los canadienses no oficiarán como sede.

En tanto, el actual campeón de la Davis, Rusia, fue excluido de la competencia en el marco de las sanciones deportivas que se le aplicaron al país por su situación política con la invasión a Ucrania.

Los estadios designados para la fase de grupos de las Finales serán: Emirates Arena en Glasgow; Martin Carpena en Málaga; el Hamburg-Rothenbaum en la ciudad alemana y el Unipol Arena de Bologna.