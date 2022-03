El director del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Schteingart, analizó los datos de la mejora en el empleo y resaltó que "los datos son buenos, mejores a los esperados" y afirmó que en la medida que la economía crezca, lo hará la creación de puestos de trabajo.



"Que la economía había crecido se sabía y era esperable que el desempleo bajara pero menos; la mejor cifra en cinco años y muy cerca de la de 2017, que fue 7,2 no deja de ser un buen dato sumado al hecho que no se trató por efecto desaliento sino por generación de empleo", explicó Schteingart a Télam.



El especialista se refirió de esta forma a los resultados informados por el Indec, que dieron cuenta que el índice de desocupación bajó al 7 por ciento al término del cuarto trimestre del año pasado, 4 puntos porcentuales por debajo del 11 por ciento registrado al cierre de 2020, con lo que se ubicó en su menor nivel desde 2016 a la fecha.



"Bajó la desocupación porque se generó empleo", dijo Schteingart, para luego enfatizar que "no sólo se recuperó todo lo perdido por la pandemia, más de tres millones de empleo, sino que se crearon 650 mil empleos; y la tasa de empleo llegó a 43,6 por ciento, la más alta en cinco años".



Tras aclarar que la recuperación del empleo "está mucho mejor que la del salario real", destacó que "es innegable que hubo una recuperación económica muy fuerte, que se plasmó en el empleo". "A ello se suma que el consumo privado ya superó al de fines de 2019 y que la inversión creció más de 25 por ciento, recuperación de las más altas del mundo", añadió, al tiempo que indicó que "las exportaciones en el primer bimestre fueron las mayores de la historia".