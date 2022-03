“Tengo una relación con el arte toda la vida”, dijo ayer Almendra Acosta en el programa La Mañana de la TV Pública. La casa natal de Almendra es un lugar de referencia para artistas de todas las disciplinas que pisan suelo catamarqueño. Allí tiene el taller su madre, Celina Galera, una de las artistas audiovisuales más importantes del NOA. Allí, sus libros y el arte de la hospitalidad de su padre, Alejandro Acosta, reconocido poeta.



Hoy con 18 años Almendra es una convocada artista e ilustradora. En 2021 participó con 15 obras en el DDessinParis y ha ilustrado diversos libros y revistas. El año pasado fue convocada por el proyecto de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de microrrelatos audiovisuales sobre testimonios de casos de terrorismo de Estado que están siendo o fueron juzgados.

Almendra tenía 17 años aún cuando la madre le preguntó si quería tomar el trabajo. “El tema es muy fuerte, he tenido que escuchar muchos relatos, no solo para mis cuentos sino también para otros artistas de otros lugares, historias reales que resultan muy fuerte para cualquier tipo de público, y como las animaciones tenían que representar las cosas horribles que han pasado, sin ser desagradable o debiendo conectar con un público mucho más amplio, había que hablar con madurez de las cosas que pasaron y al mismo tiempo medir un tema que es muy fuerte”, dijo en un diálogo a Catamarca/12.

La había contactado la delegada de Derechos Humanos en Catamarca, Ana Radusky, a quien Almedra agradece el acompañamiento en todo el proceso. Fueron dos los microrrelatos audiovisuales que realizó sobre la Causa Ponce-Borda III, en la cual en octubre del año pasado condenaron a 14 años de prisión al coronel retirado del Ejército Francisco Gabriel Castañeda, por las desapariciones y muertes de Griselda del Huerto Ponce (36) y de Julio Genaro Burgos (18) sucedidas en diciembre de 1976 en Catamarca.

Los micros: Miradas cruzadas y El Perfume, cuentan con la voz del actor catamarqueño Roberto Albarenga, y los guiones contienen testimonios reales.

“El video de El Perfume está hecho con unos 12 o 15 dibujos que se van interconectando y el de Miradas cruzadas fue más complicado de hacer, Ana (Radusku) me dio la idea y es animación hecha por fotogramas, tiene 400 cuadros”, contó Almendra.

La joven artista señaló: “me parece muy bueno que se esté dando esta unión temporal entre artistas que sí estuvieron durante todos los acontecimientos del Gobierno militar, con jóvenes artistas que están apareciendo ahora. Darle este trabajo a jóvenes es una forma también de educarlos en las cosas que pasaron en el pasado, y a través de la cultura y del arte, no dejar que esas cosas nunca se olviden. Y eso como artista joven es fuertísimo. Pero al final del día una siente que aprendió más como persona”, reflexionó.

Este jueves por el Día por Memoria, Verdad y Justicia, la TV Pública presentó los microrrelatos que se han realizado en varias provincias y entrevistó a Almendra-

“No tuvimos personalmente una mirada tan cercana y tan real como lo fue para otras generaciones. Lo que es para nosotros el Día de la Memoria, la gente nacida en el 2000, 2010, es algo muy cercano a otros eventos históricos que nos pasan y para algunos pueden no significar nada, un feriado libre, una posible salida con amigos; algo que tenemos muy lejano como nuevas generaciones, algo que no tenemos medida carnal, pero no por eso es menos real” observó.

En este sentido, Almendra reafirmó la importancia de crear estrategias de comunicación para que los más jóvenes accedan a la historia. “Es muy importante lograr formas de vincularnos a nosotros con lo que se vivió y hoy poder representar, sobre todo si hacemos algo vinculado con el arte, poder acercarnos y vivir a través de historias de otros lo que es una herida latente en muchísimas partes de generaciones”, concluyó.

Almendra eligió este año comenzar los estudios de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Córdoba.

Leer también: https://www.pagina12.com.ar/378050-catamarca-14-anos-de-prision-para-ex-coronel-del-ejercito