Las últimas encuestas previas al referéndum que se realizará en Uruguay este domingo 27 de marzo muestran una tendencia hacia la paridad entre las opciones por derogar o mantener 135 artículos de Ley de Urgente Consideración, uno de los principales buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou.



En la recta final de la campaña, esos datos favorables aumentaron la expectativa entre los defensores del Sí rosado, la opción que impulsan el opositor Frente Amplio, la central sindical PIT-CNT y otras organizaciones sociales, que busca derogar parte de la ley.

“Mi impresión es que el vaso se está llenando y el domingo la gente lo va a hacer desbordar. Empezamos la campaña varios puntos abajo, lo reflejaban las encuestas públicas y también las que pedimos nosotros. En la calle había un desconocimiento enorme de los artículos de la LUC, pero el trabajo de la militancia nos permitió ponernos a tiro y cambiar la tendencia, avanzando hacia una victoria del Sí”, dijo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, entrevistado este miércoles por la Agencia Regional de Noticias (ARN).

Pereira sostuvo que una victoria de ese tipo sería “hazañosa”, entre otras cosas porque los impulsores de la derogación tuvieron que competir frente a “todo el aparato del Estado”. “Durante la campaña hubo abusos de poder por parte del gobierno. Lacalle Pou olvidó que fue electo para gobernar a todos los uruguayos. Es el presidente de los que votan No pero también de los que votamos Sí. Es algo elemental, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, para cuidar más la institucionalidad, algo que no pasó durante la campaña”, lamentó el expresidente del PIT-CNT.

Críticas a Mauricio Macri

El expresidente argentino Mauricio Macri estuvo en Montevideo, la capital uruguaya, el miércoles 9 de marzo, según informó un día después el semanario Búsqueda. En una actividad en el hotel Sofitel de Carrasco ante empresarios vinculados al mercado de capitales, Macri se mostró confiado en un triunfo del No y dijo que eso significaría un “espaldarazo político” al presidente Lacalle Pou, a quien elogió, entre otras cosas, por su manejo de la pandemia.



“Que Macri se meta en una campaña nuestra no me pareció correcto. Si lo hubiera hecho alguien del kirchnerismo seguro que hubiéramos estado un mes de polémica, pero Macri vino, habló a favor de la LUC y quedó hasta medio oculto en las tinieblas de la campaña. Macri fundió la Argentina, le generó uno de los mayores daños económicos y sociales y fomentó una grieta enorme en la sociedad, así que espero sinceramente que la opinión de Macri acá en Uruguay valga muy poco, porque sus aportes a la política han sido todos nefastos”, sintetizó Pereira.

El voto Buquebus

Como en cada elección, el traslado de uruguayos que viven en Argentina se convierte en tema de interés para los comandos electorales. Se estima que casi 120 mil uruguayos viven en el país vecino y el sistema electoral uruguayo no habilita el voto consular o epistolar.

“En este caso la situación no es sencilla, porque el tipo de cambio actual no beneficia mucho la venida de los uruguayos. Hemos trabajado en algún acuerdo con (la empresa de transporte fluvial) Buquebus, pero no avanzamos todo lo que hubiéramos querido. Y lo hicimos pensando no solo en votantes frenteamplistas, sino para votantes de todos los partidos”, explicó Pereira.

En todas las últimas elecciones, la empresa Buquebus ha ofrecido una tarifa de 50% más tasas para los uruguayos que vienen de Argentina y pueden demostrar que viajan a votar. En este caso, además, no están habilitados los viajes en transporte de línea por vía terrestre y sólo es posible cruzar la frontera binacional en vehículos particulares.

Cambio de reglas sobre la marcha

Un tema que generó malestar entre los impulsores de la derogación es que hace unas semanas el presidente anunció que la campaña terminaría con dos cadenas de radio y televisión, pero luego cambió la estrategia y optó por encabezar personalmente una conferencia de prensa al día siguiente de la cadena opositora, realizada este martes.

“Hay ciertos cuidados que no se han tenido. Cambiaron las reglas de juego sobre la marcha y fue algo muy injusto. Además, ¿quién habla al cierre de una campaña? Por lo general, el jefe de la campaña o el presidente del partido. Pero el Presidente de la República no puede ser la persona, es algo discutible hasta en términos constitucionales. El presidente de la República no puede ser el jefe de la campaña del No”, agregó.

Más allá de estas polémicas, Pereira considera que la campaña por el Sí fue “muy intensa” y los militantes dejaron “todo en la cancha”, con una apuesta especial “al mano a mano”. “Los votos no los consigue solo un dirigente en una conferencia de prensa, también se consiguen hablando en el almacén, en el supermercado, en la feria y en la conversación con un vecino. Y eso se disputa hasta las 7.00 de la tarde del domingo", manifestó.

La lectura de los resultados

Para llegar a este referéndum, quienes están en contra de los 135 artículos de la LUC debieron recolectar el 25% del padrón electoral para convocar a la ciudadanía. En julio de 2021, se entregaron cerca de 800.000 firmas ante la Corte Electoral.

Este domingo, los uruguayos deberán decidir entre dos boletas: la rosada por el Sí a la derogación y la celeste por el No a la derogación. La ley exige que para derogar total o parcialmente una ley se debe obtener al menos la mitad más uno de los votos válidos y el voto en blanco contabiliza a favor de la opción No.

“Para nosotros no hay ningún resultado satisfactorio que no sea la victoria. Hoy estamos trabajando para ganar el domingo, porque si estos artículos de la LUC no se derogan la gente va a perder derechos y eso para mí sería una derrota. Otra cosa son las señales y lecturas políticas que se puedan hacer después”, admitió Pereira, consultado por la eventualidad de un resultado ajustado a favor del No por los votos en blanco.

El exsindicalista admite que un resultado de ese tipo también podría “ser una señal potente para el gobierno”. “Pero eso se verá después, hoy parto de la base que estamos construyendo una mayoría y el único escenario que me planteo es la victoria. Estamos armando una cosa muy potente, que no tiene que ver con la dirección del Frente Amplio, del PIT-CNT, la FUCVAM o la FEUU, sino que tiene que ver con un protagonismo colectivo, de mucha gente que se involucró, incluso de otros partidos”, manifestó.

El componente de clase

Pereira asegura que la “cuestión de clase” fue un factor que terminó emergiendo en la campaña del referéndum. “Tal vez no lo digan expresamente por estrategia, pero las principales cámaras empresariales del agro, la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural, y otras cámaras empresariales, defienden los artículos vinculados a la regla fiscal y están en línea con el espíritu de la LUC, es notorio", manifestó.

Del otro lado, según el presidente del FA, están “los trabajadores, los cooperativistas, los estudiantes, los artistas, los que viven en situaciones de vulnerabilidad social, los colectivos docentes, los padres de la educación pública”.

“Y se empiezan a expresar porque la LUC defiende determinadas libertades que favorecen a los más poderosos, a los que el presidente Lacalle Pou denominó 'malla oro'. Cuando todo ese pueblo se junta, es muy difícil vencerlo. 'El pueblo unido jamás será vencido' no es solo una consigna emocional, es una constatación cuantitativa, de que cuando logramos determinados niveles de unidad como en esta campaña, se genera una potencia difícil de derrotar”, resumió.

El aire regional

Pereira está convencido de que el Frente Amplio puede ganar las elecciones de 2024, aunque, según aclara, eso no depende del resultado del referéndum. “Está para volver porque es un partido que perdió la elección en segunda vuelta por 30 mil votos después de 15 años en el gobierno. Está para volver porque la gente va a comparar lo que está haciendo el gobierno de Lacalle Pou con lo que hizo el Frente Amplio en quince años y estoy seguro que va a terminar optando por una vuelta del Frente Amplio”, aseguró.

El presidente del FA confía además en “la ayuda” que puede recibir la izquierda uruguaya por el “cambio de aire político en la región”. “El triunfo de Boric fue un viento de cambio en Chile pero también para los demás países, y es evidente que con la vuelta de Lula en Brasil el progresismo ganaría una enorme potencia a nivel sudamericano. Lula es un líder que supera ampliamente la estructura geográfica de Brasil”, explicó Pereira, quien confirmó a ARN que el líder del Partido de los Trabajadores visitará Montevideo “en las próximas semanas” para, entre otras cosas, reunirse con el expresidente José Mujica.

Pereira opinó que todos los procesos de retornos de las izquierdas al gobierno después de alternancias con administraciones de derecha o centroderecha tienen factores en común, más allá de las particularidades nacionales.

“Una cosa es que te hagan un relato de cambios para ganar una elección, que te prometan que no van a bajar los combustibles, que no van a bajar los salarios, que no van a apretar más el cinturón a los ciudadanos, pero cuando en la vida real termina pasando todo lo contrario, la gente termina resolviendo por la vuelta de las izquierdas”, sentenció.

El presidente del FA asegura que los dos primeros años de gobierno de Lacalle Pou ya dejaron como consecuencia la caída del salario real, aumentos en los combustibles y en los productos de la canasta básica y una mayor carga tributaria sobre los asalariados.

“Todas cosas que se cansaron de decir durante la campaña de 2019 que no iban a hacer. Mientras una mayoría pasa peripecias, el gobierno se regocija por ahorrar dinero de los uruguayos. Los malla oro acumularon 9.000 millones de dólares en los bancos y otros tienen que pasar angustias económicas, como tener que comer en una olla popular. Esa es otra cosa en común, las grandes discusiones políticas siguen siendo sobre cómo nos paramos frente a la exclusión y la desigualdad”, concluyó Pereira.

*Agencia Regional de Noticias, especial para Página/12.