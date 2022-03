Brasil goleó 4 a 0 a Chile en el Estadio Maracaná por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 y lo dejó con un pie afuera del Mundial. Neymar de penal, Vinicius Júnior, Coutinho, también desde los 12 pasos, y Richarlison marcaron los goles de la Canarinha.

Chile está muy cerca de quedar afuera del Mundial otra vez. Una dura derrota contra Brasil le impidió meterse en la zona de repechaje y a falta de una fecha ya no depende de sí misma para clasificarse a Qatar 2022.

Equipos sudamericanos clasificados y eliminados del Mundial

Brasil y Argentina, con 42 y 35 puntos respectivamente —la Albiceleste tiene un partido menos, que jugará hoy ante Venezuela—, ya están clasificados para la cita mundialista. Desde el comienzo de la competencia ambas selecciones, finalistas de la Copa América, demostraron las enormes diferencias de nivel que hay con los demás combinados nacionales.

Por su parte, Ecuador, de sólida eliminatoria con el entrenador argentino Gustavo Alfaro —exDT de Boca y Hurácan, entre otros—, también sacó boleto a Qatar, a pesar de su derrota 2 a 0 frente a la eliminada Paraguay, gracias al tercer puesto obtenido.

Uruguay llegó al tramo final de las eliminatorias con muchas dudas y una tensa situación ante los malos resultados, lo que provocó la salida del histórico entrenador Óscar "Maestro" Tabárez. Con Diego Alonso a la cabeza, los orientales consiguieron 3 victorias consecutivas —la última frente a Perú—, alcanzaron la línea de 25 unidades, las mismas que Ecuador, y sellaron su pasaje al Mundial.

Brasil goleó 4 a 0 a Chile (EFE)





Repechaje CONMEBOL

Con los 4 cupos directos al Mundial ya confirmados, lo único que queda por confirmar es quién se quedará con el quinto puesto y jugará el repechaje contra un seleccionado de la AFC (Asia). Perú, Colombia y Chile, con 21, 20 y 19 puntos respectivamente, se disputarán esa plaza en la última jornada.



Fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Perú - Paraguay

Venezuela - Colombia

Bolivia - Brasil

Ecuador - Argentina

Chile - Uruguay

Cabe destacar que los 5 partidos se jugarán en simultáneo: el martes 29 de marzo a las 20:30 de Argentina.

Qué tiene que pasar para que Chile entre al Mundial

La posición de Chile en relación a su ingreso al Mundial no le es favorable, pues no solo no depende de sí misma para lograrlo, sino que tiene 2 selecciones por encima en la tabla. Los chilenos están obligados a derrotar a Uruguay de local. Además, deben esperar que Colombia y Perú pierdan o empaten.

Es importante tener en cuenta que si los incaicos empatan y Chile gana, quedarían con la misma cantidad de puntos. Como el primer factor de desempate es la diferencia de goles y en este momento ambas selecciones tienen -5, en caso de que se de el escenario planteado anteriormente, clasificarían los chilenos. Los peruanos dependen de sí mismos, y si ganan jugarán la repesca. Colombia tiene que derrotar a Venezuela y aguardar a que Perú no gane.

La posición de Chile para el Mundial de Qatar 2022 no es favorable (EFE)





