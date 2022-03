La decisión de buscar a un entrenador sin vínculos con el club desembocó en la elección de Leandro Somoza, un novato en la dirección técnica pero que reúne dos cualidades que volcaron la elección de la dirigencia de Central a su favor: fue ayudante de campo de Miguel Russo en Boca y su contratación no ameritará de una inversión económica onerosa para las finanzas de la institución. El ex volante de Vélez tendrá un cuerpo técnico con colaboradores que ya estuvieron en el club y el lunes asumirá en Arroyo Seco, una semana antes de su debut, el próximo fin de semana ante Tigre en Victoria.

La dirigencia de Central no tenía claro el escenario para lanzarse a buscar técnico el domingo por la noche, tras la derrota ante Newell’s en el clásico. El primero que se consideró fue Pablo Sánchez. Pero “Vitamina”, de paso en 2008 como entrenador canaya, no tenía el respaldo de todos los directivos, por el contrario algunos mostraron resistencia a contratar al ex entrenador de Audax Italiano de Chile. Por eso antes de que la dirigencia se reúna con Sánchez su suerte estaba definida.

En las discusiones lo primero que salió por unanimidad fue la decisión de buscar un entrenador sin vínculos con la institución. Esa determinación también saco de carrera a Leo Fernández. Y desde entonces todas las miradas apuntaron a Somoza. En primer lugar, porque Somoza fue ayudante de campo de Miguel Russo en su último paso por Boca. Si bien Boca perdió todo protagonismo el año pasado con Russo, Somoza fue quien tomó el rol más importante, incluso dirigiendo las prácticas de fútbol del xeneize. Ese antecedente fue tomado en Central como una experiencia de trabajo válida.

Somoza se lanza como entrenador en momentos donde también tuvo una propuesta de Vélez. Pero desde el primer contacto con los canayas mostró decisión en venir a Central e incluso le dio prioridad por sobre el interés del club de Liniers. Esta determinación convenció a los directivos y la negociación del proyecto maduró cuando las partes se entendieron en otros puntos claves.

Uno de ellos, el decisión de Somoza de reconocer como solución a los problemas deportivos a la promoción de juveniles del club, condición prioritaria por la cual en 2020 asumió Cristian González. Y al momento de considerar las pretensiones económicas, Somoza se ajusta al presupuesto del club, más allá de ser un entrenador que exigirá una inversión de dinero mayor a la destinada con el vínculo del Kily. En nuevo entrenador canaya será anunciado hoy por el club y asume el lunes. Lo hará junto a los ayudante de campo Lucas Pagano y Diego Monarris (estuvo en Central junto a Eduardo Coudet) y Damián Lanata será el preparador físico. Anoche se firmaron los contratos y mañana se espera a Somoza en la ciudad.