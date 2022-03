"'Lealtad Montonera', la patrulla motorizada que escoltó a La Cámpora en la movilización a Plaza de Mayo", era el impactante título elegido por el diario La Nación para presentar una "inquietante revelación": un temible grupo de motociclistas se había sumado a la multitudinaria columna de la agrupación kirchnerista en su marcha desde la ex Esma hacia Plaza de Mayo.

Para los cronistas eso no era lo peor. Aprovechando que las motos arrastran una imagen "intimidante" (¿Quién no recuerda a los Hell's Angels?), la nota resaltó que La Cámpora las había utilizado para realizar un homenaje a una organización identificada con la lucha armada en el siglo pasado. Créase o no, la "patrulla motorizada" llevaba el hoy poco marketinero nombre de "Lealtad Montonera".

Fueron pocos los medios que se privaron de escandalizarse hasta que fue el propio ministro del Interior, Wado de Pedro, quien reparó en la desopilante "confusión". "Los pibes que ayudaron ayer en la organización de la marcha son los "Motokeros" y su lema es "lealtad y coraje". Son chicos y chicas en moto y son militantes kirchneristas, por eso son Motokeros. Va con buena onda: los prejuicios le jugaron una mala pasada", escribió en su cuenta de Twitter.

Parece que fue convincente. No mucho después el diario La Nación corrigió la errata, reemplazó la palabra Montoneros por Motokeros y agregó una aclaración al final:

"NdR: La primera versión de esta nota consignó erróneamente que la agrupación sobre la que trata el texto se llamaba 'Lealtad Montonera' cuando debió haber dicho 'Lealtad Motokera', equivocación que fue corregida en esta versión."



Aunque la nota perdió bastante de su gracia con el cambio, la nueva versión no consiguió reflejar completamente la realidad. La agrupación, como señaló Wado de Pedro, no se llama "Lealtad Motokera" con alguna reminiscencia de la JP Lealtad de los 70, sino sencillamente Motokeros, que no refiere a nada más allá de la K que los liga al kirchnerismo. Lo de "Lealtad y coraje" es solo su lema.

Los Montoneros, por su parte, siempre tan subversivos, se las ingeniaron para seguir presentes.

Aun en su versión corregida, la nota termina así: "Por acción u omisión de las autoridades porteñas, las patrullas civiles con la inscripción en reivindicación de la agrupación Montoneros escoltaron a la columna camporista."

Habrá que espera a la próxima versión.