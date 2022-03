Encarna la pasión por las carreras, despierta el frenesí de sus seguidores, contagia entusiasmo en sus compañeros de trabajo y aviva la vehemencia en sus rivales. Todo esto es Valentino Rossi, la divinidad adorada tanto por estrellas de alfombra roja como anónimos a los que afectó al punto de cambiar sus vidas. Se sentirá la ausencia, pues solo en Argentina encontramos historias como las de Belén, que planeó su Luna de Miel en Italia para ir a buscar a ‘VR’ a su casa; o la pareja que hizo bendecir sus alianzas con el piloto de Urbino cual ministro de bodas en las escaleras donde hicieron religiosa vigilia. Del viral episodio en que Franco, un ambulanciero que se montó a la Yamaha de carreras para ser envidia mundial en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo, hasta aquél icónico podio donde la futbolera celeste y blanca con la leyenda de su amigo Diego Maradona fue vestida por ‘The Doctor’ tras conseguir el triunfo en 2015, un sinfín de historias con Valentino Rossi surgen en las páginas del MotoGP en Argentina.



La efervescencia del público es equivalente con la imagen que se tiene de este país. Se genera una particular ebullición en el ambiente al irrumpir una figura cautivante como la del italiano, que produce reacciones impensadas, insólitas, poco creíbles. Como los tres días de guardia de Romina frente al hotel del piloto hasta que el personal se apiadó y pactó el inolvidable encuentro: “Simplemente no sentía las piernas y me repetía ‘no te desmayes’”. Había roto el chanchito de los ahorros para ir a verlo y, cada vez que puede, viaja con su pareja a Italia, donde el club de fans oficial recibe a las comitivas albicelestes con brazos abiertos en el GP de Mugello.

Diferente es la situación de Belén, que va a la revolucionada ciudad termal para ayudar a un amigo que vende remeras en un puesto que se instala en la semana de carreras. Se trata de la novia que tematizó su fiesta de casamiento con Darío, su esposo y cómplice, en torno a Valentino Rossi. Centros de mesa alegóricos, humo amarillo de bengalas que reemplazaron el lanzamiento de arroz y una insólita Luna de Miel en Tavullia, la región donde vive el piloto: “Fuimos con lo que teníamos y las primeras noches dormíamos en una plaza”. Un mecánico les indicó donde entrena el campeón y tras una estoica guardia en el poblado de Pesaro lo vieron, llevándose como obsequio de bodas cada uno un cuadro autografiado.

También entre los 18 mil miembros de la ‘rossimanía argentina’ están Gaby y Dani, que armaron su museo personal con extravagantes reliquias. El propio Rossi reía a carcajadas el día que los vio aparecer con el disfraz de tortuga, símbolo del piloto de 42 años cuando se había autodefinido frente a las nuevas generaciones con las que tocaba competir.

Por último, es imposible olvidar la imagen que los relatores del mundo no podían explicar: Si bien es costumbre que un piloto solicite que le sostengan la moto mientras se acerca a reverenciar las tribunas, nadie esperó que este auxiliar de pista argentino tomara el manillar y subiera encima del vehículo sacro, desatando locura en los fans. Franco Neirot, el ambulanciero de Santiago del Estero, cumplió el sueño y ahora recibe saludos de todo el planeta, testigo de aquel el video que se hizo viral. Por tan impetuosas reacciones es que, aún sin el italiano en pista, nunca dejarán de existir sus gradas exclusivas en los circuitos. De hecho, el predio de Termas le ha dedicado una obra de arte delante de su Museo e inaugurará esta semana un mural que refleja los hitos de su carrera deportiva.

Novedades del MotoGP 2022

La dura caída antes de largar el pasado GP, en Indonesia, reactivó el problema de diplopía del que estaba recién recuperado el español Marc Márquez, que enfrenta una “baja indefinida”. Es de esperar que no esté en Argentina y esta situación que le genera visión doble siembra dudas sobre el futuro del español de 29 años que cosechó ya ocho títulos mundiales y es llamado a ser heredero del trono de Rossi, dejando las esperanzas de Honda sobre Pol Espargaró.

El MotoGP ya está en la Argentina donde el domingo se correrá el Gran Premio / Prensa MotoGP

Yamaha ha tenido un inicio complejo con el campeón reinante Fabio Quartararo enfadado con el desempeño de la moto, mientras Ducati apuesta a su nutrida legión para alternar protagonismo, como con Enea Bastianini ganador en Qatar. Suzuki tiene en al monarca del 2020, Joan Mir, buscando recuperar regularidad mientras la factoría de KTM, con Miguel Oliveira como vencedor este año en Indonesia trabaja la evolución tanto como Aprilia. Son 24 pilotos los pilotos de la parrilla de los cuales seis son nuevos, contando el regreso de Andrea Dovizioso y cinco debutantes entre los que está Remy Gardner (hijo de Wayne, campeón 1987 de 500cc).

Así culmina una larga la espera de dos años para una región que recibe con entusiasmo la semana más espectacular del año, congregando delegaciones de toda Latinoamérica. Será la séptima visita al trazado de Termas de Río Hondo, sellando entre el viernes y domingo venideros la tercera cita del Mundial 2022 de MotoGP.