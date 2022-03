El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque -el Cuervo- aseguró que el kirchnerismo no va a retirar sus funcionarios del gabinete nacional “porque es nuestro gobierno”, pero le pidió al presidente Alberto Fernández que arme una mesa donde la coalición resuelva sus diferencias y defina sus políticas. “No hay una institucionalidad del FdT, no hay una mesa, ámbitos visibles: no se sabe dónde se discute. No creo que los off sean el ámbito pertinente para discutir en el seno de una fuerza política que tiene la responsabilidad de gobernar", sostuvo el titular de La Cámpora. En ese marco, Larroque hizo críticas al presidente, al que le señaló que actúa con “ingratitud” hacia Cristina Kirchner y con “torpeza”, al dejar de lado su base electoral.

“El espacio (por la coalición de gobierno) se está achicando, lamentablemente, por una mirada corta, especulativa, que no se para sobre la base natural del Frente de Todos. Perdimos una cantidad de votos (en las elecciones de 2021) está en juego el 2023”, sostuvo. Y agregó que “tanto el presidente como sus laderos deben salir del laberinto en el que se metieron al creer que el enemigo es Cristina y no ver verdaderos enemigos, que son el Fondo Monetario, los intereses externos e internos que han sido un cepo para el desarrollo de la democracia Argentina”.

Larroque hizo estas declaraciones entrevistado en Futurock, luego de que Fernández advirtiera que la presidencia del país “no es colegiada”. El dirigente de La Cámpora le replicó que “cuando uno asume responsabilidades importantes en cualquier ámbito de la política y sobre todo en la presidencia de la Nación, tiene que saber que tiene que conducir al conjunto, no a un grupo de amigos. El conjunto es amplio y creo que debería incluso ampliarse más. Me parece que a La Cámpora, a Cristina o al sector que representa Cristina nos ponen el mote de sectarios cuando el sectarismo está en quienes quieren gobernar con cinco amigos”.

También habló sobre la postura del ministro del interior, Wado de Pedro, que aunque integra su misma agrupación viene expresando posturas de apoyo a Alberto Fernández.

En concreto, De Pedro sostuvo este fin de semana que el primer mandatario “fue muy claro en que la presidencia no es colegiada y en eso coincidimos todos”.

Larroque le bajó el tono a la declaración. “Cada uno tiene sus responsabilidades y sus circunstancias, sus tareas, su perfil y su posicionamiento particular”, indicó, y ratificó que "como organización, tenemos una posición". Le preguntaron si Axel Kicillof hubiera negociado un mejor acuerdo con el FMI que el actual ministro de economía, Martín Guzmán. "Sin dudas", fue la respuesta.