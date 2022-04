“Una literatura que sólo nosotrxs podemos escribir”, dice el texto de presentación escrito por el poeta Mateo Diosque, director y editor de esta colección y de puntos suspensivos ediciones.



Esta propuesta parte de la noción de que, como comunidad, para habitarnos, construirnos y escribir, nos hacemos preguntas constantemente. Es por esto que desde su presentación podemos encontrarnos con la duda en torno a lo que significa la idea de “poesía no binaria” como punto de partida que estructura este conjunto de títulos. Se gesta y sostiene desde los siguientes interrogantes: ¿Existe la poesía no binaria? ¿Hay una estética poética no binaria? ¿Cuáles son las temáticas de este tipo de poesía?





La búsqueda construida desde este lugar pretende visibilizar que las producciones hegemónicas no son suficientes; que hay más por escribir, y por lo tanto, por leer, ya que, hasta el momento, no se cuenta con una referencia bibliográfica de poesía no binaria. Sin embargo, el catálogo de la editorial da cuenta de que las mismas sí existen, por lo que podemos deducir que lo que no sucedió fue la posibilidad de hacerla visible; el lugar para que esa escritura pudiera tener la suficiente circulación, la posibilidad de ser publicada en libros y marcos en los que estas producciones puedan estar en diálogo entre ellas. No resulta azaroso que algunas narrativas no hayan encontrado lugar en el mundo editorial hasta el momento, considerando que las identidades no binarias son marginadas constantemente.









No sólo porque no necesitamos que tomen nuestras voces y escriban por nosotrxs, sino también porque es necesario que hablemos de nuestras vivencias; que dejemos escrito cómo son nuestros habitares y sentires para con el mundo y entre nosotrxs mismxs. Por otra parte, entendiendo que hay tantas vivencias no binarias como personas no binarias, la multiplicidad de voces se hace importante para materializar editorialmente que no hay una única manera de transitar las identidades.



Encontrarse en las voces que conforman la Colección es una manera de sabernos posibles. Leernos en otrxs no sólo nos acompaña, sino que también nos permite encontrarnos con que lo que sentimos es válido, algo que muchas veces este mundo intenta borrar. Saber que no estamos solxs es también algo que la poesía habilita.

Los primeros títulos de la colección

Animal Print abre con el prólogo escrito por Mariano Blatt. Este aporta a la lectura del poemario y lo inscribe dentro de una búsqueda estética por parte de la autora que se va haciendo notoria a lo largo de la obra. Es un libro con un hambre voraz de hacer oír su poesía; un libro que demuestra que quienes escribimos lo hacemos de la misma manera en que transitamos la vida: con sensibilidad y potencia:

aún sabiendo que mi especie está en cautiverio / no calculo mis movimientos /algo sale mal: mientras más encerrada estoy /más instinto tengo.

Varela de Tegan Mai Guanco, prologado por I Acevedo y Florián Vives, es una invitación a recorrer los diferentes caminos que se atraviesan en una transición, un recorrido en el que cada palabra escrita es necesaria. Una prueba ineludible sobre cómo el mundo también transiciona con nosotrxs y nuestra poesía:

Quienes transicionan /son ustedes /no yo /quien transiciona/ es el Estado/ quienes transicionan son las leyes/ los tratados internacionales/ la constitución nacional/ quien transiciona es mi ciudadanía/ en este régimen/ sexual binario/ mi contorno/ siempre fue éste/ marrón descendiente/ travesti no binarie.

