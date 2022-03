El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de La Plata ordenó liberar al exdirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina. La medida no se efectivizará hasta que quede firme, ya que se estima que será apelada por la fiscalía.

Medina había solicitado su excarcelación debido a que lleva cuatro años detenido, actualmente cumple prisión domiciliaria y continúa a la espera del juicio oral suspendido el pasado 3 de marzo. El sindicalista está acusado por "asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero", pero ese proceso quedó bajo cuestionamiento al revelarse un plan de persecución en su contra coordinado por autoridades y funcionarios del gobierno de Cambiemos, conocido como la "Gestapo" antisindical.

El Tribunal en lo Criminal Federal 2 de La Plata resolvió otorgar la libertad a Medina, aunque aclaró que "no se hará efectiva hasta que el presente auto adquiera firmeza, atento la oposición manifestada por la Sra. Fiscala General".

La resolución considera que "en atención al tiempo que en prisión preventiva ha cumplido Juan Pablo Medina y a las razones desarrolladas hasta el presente, deviene necesario hacer cesar dicha medida atento que ha menguado su necesariedad procesal y, por ende, se torna falto de razonabilidad su prolongación". Los jueces valoraron que no existe posibilidad de que el detenido dilate el proceso ni incurra en accionar obstructivo.

De concretarse la medida, Medina deberá fijar residencia; no ausentarse del domicilio fijado por más de veinticuatro horas sin autorización del tribunal; presentarse mensualmente en la comisaría más cercana con jurisdicción en su domicilio; no podrá tomar contacto con las víctimas; no podrá salir del país; y tendrá prohibido "desplegar cualquier actividad gremial en la Uocra, Seccional La Plata u otras seccionales".

El abogado defensor del "Pata" Medina, César Albarracín, expresó en declaraciones a Télam que "la medida es razonable y adecuada. Es importante porque empieza a subsanar las consecuencias gravísimas de las que fue victima Juan Pablo Medina".



"Ahora hay q esperar los tramites que tienen que ver con la decisión de la fiscalía de impugnar o no, pero hay una cuestión que deberá tener en cuenta la fiscal y que es lo más importante como el hecho de plantear una impugnación y no expedirse rápidamente sobre esta resolución y consintiéndola implicaría mantener una detención generada del modo en que se llevó adelante, con lo cual estarían potenciando los efectos del delito del que fue victima Medina y que a prima facie está acreditado", apuntó.



Albarracín se refirió así a la reunión grabada con una cámara oculta en la sede porteña de Banco Provincia donde funcionarios bonaerenses, agentes de la AFI y empresarios supuestamente hablaban sobre reunir evidencias para detenerlo.