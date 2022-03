"Nos declaramos en alerta ante el avance de ocultar la posibilidad de encontrar restos de nuestrxs desaparecidxs". Con estas palabras varios organismos de derechos humanos de Jujuy levantaron su voz por una obra del gobierno de Gerardo Morales que implica la destrucción de un lugar donde habría restos de detenidos desaparecidos. Es que obtuvo autorización judicial el inicio de la obra de la Ciudad Judicial, en el predio conocido como el Polígono de Tiro o Alto Padilla II, frente a la Ciudad Cultural. Por eso, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy junto a una decena de organizaciones manifestaron "profunda preocupación ante la posibilidad de que se produzcan daños irreparables en los predios del Ejército (Alto Padilla), donde se están llevando tareas judiciales de investigación para la búsqueda y recuperación de los restos de las víctimas de desaparición forzada en nuestra provincia".

En un comunicado indicaron: "En el trascurso de estos días hemos tomado conocimiento que el gobierno de la provincia de Jujuy avanzaría, en este lugar, con trabajos utilizando maquinaria pesada violando la medida de no innovar dispuesta el 20 de enero del corriente año por el juez Esteban Hansen en el expediente que se tramita en el juzgado federal 2 (14393/2016: N.N. s/averiguación de delito, denunciante víctimas de Jujuy". Precisaron que "hay prueba documental y testimonial fehaciente que, antes y durante el terrorismo de Estado se utilizó ese predio para el enterramiento clandestino de dichas víctimas".

Los referentes de derechos humanos jujeños expresaron, además, "la mala fe y falta de ética profesional con la que actúa el juez Esteban Hansen", designado en el Juzgado Federal 1 como titular y en el Juzgado Federal 2 como subrogante, "es decir que tiene la potestad y conocimiento total de todas la causas federales que se tramitan en la provincia". Estas agrupaciones acusaron al magistrado de haber actuado de manera "contradictoria, incoherente, maliciosa e ilegítima", porque estando a cargo de un expediente donde se tramita la investigación del destino final de las víctimas del terrorismo de Estado habilitó obras en el mismo lugar.

"Está situación se ve reflejada cuando decide habilitar al Gobierno Provincial, en el expediente que se tramita en el Juzgado Federal 1 (4450/2021: provincia de Jujuy c/Estado nacional s/expropiación/retrocesión), a que avance con las obras de la “Cuidad Judicial” con maquinaria pesada que destruiría ese sitio, sin informar a la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado 2 que se llevarían adelante estos trabajos, secretaría que pertenece al juzgado que él subroga y es parte en el expediente, garantizando el negocio inmobiliario de la Cuidad Judicial, poniendo en peligro la investigación que se lleva adelante en el expediente 14393/2016".

El texto --que además de Madres y Familiares fue firmado por Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Purmamarca, Asociación Jujeña de Ex Presos Político Jujuy, Ex Presos políticos de San Pedro de Jujuy, Ex Presos Políticos y Familiares de Desaparecidos Regional Ledesma, H.I.J.O.S. Jujuy, CAPOMA-DDHH -ANDHES Jujuy y APDH Regional Jujuy-- sostiene que "esta doble moral del Juez federal resulta totalmente intolerable e inadmisible ya que en uno de los juzgados reconoce los sitios de memoria, pero los ignora en el otro juzgado, que el mismo encabeza, es un manejo malicioso que pondría en peligro la preservación de esos sitios y la posibilidad de llevar adelante los trabajos correspondiente para recuperar restos de nuestros y nuestras familiares detenidas desaparecidas".

En tal sentido, solicitaron a las autoridades correspondientes que "arbitren las medidas necesarias para garantizar se perseveren esos sitios y para que no se repita el lamentable hecho ocurrido, en octubre del año pasado, en el Sitio de Memoria Ex Comando Radioeléctrico, donde el Gobierno Provincial, al que no le interesan en absoluto ni la preservación de los sitios ni que recuperemos nuestros seres queridos, destruye lo que está a su paso con tal de llevar sus proyectos inmobiliarios, lo que Hansen avala".

Los sitios de memoria son lugares donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio y donde sucedieron hechos criminales del terrorismo de Estado que hoy se juzgan, es decir, son lugares que constituyen pruebas fundamentales para los juicios de lesa humanidad. "Desde los organismos de derechos humanos continuaremos realizando todas las presentaciones y medidas que consideremos pertinentes, para frenar la avanzada de unos pocos, sobre una lucha colectiva. Hacemos el llamado a la preservación de estos lugares fundamentales para avanzar sobre la verdad que tanto buscamos, estimamos que si el gobierno provincial y la justicia pueden afirmar que en este lugar no hay enterramientos clandestino, y que no dañaran la posibilidad de encontrar restos, es entonces porque saben algo que nosotrxs desconocemos y si ellos lo saben, entonces que presentes las pruebas correspondientes y abran los archivos que lo avalan".