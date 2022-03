La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización y distribución de productos médicos producidos por la empresa VIALERG S.A.

A través de la Disposición 2275/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo señaló que la empresa “ habría comercializado productos médicos falsificados para los registros PM 1605-2 y PM 1057-10” y que “no cuenta con habilitación alguna para la elaboración, importación o comercialización de productos médicos”.

El Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibió una denuncia por una serie de camisolines descartables rotulados como “INSUMOS XXI S.A., VIALERG, CALLE 97 N° 2716 SAN MARTIN – BS. AS. 50 CAMISOLINES HEMOREP. Ropa Descartable No Estéril, Lote: 1L5950 Modo de Uso: En caso de estar unidas, separar manualmente. Autorizado por ANMAT PM-1057-10 D.T. Farm. Javier Valverde, VENCIMIENTO 01/23. Venta Exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias” y “Pademed s.r.l. VIALERG Marca PADEMED, Remedios de Escalada de San Martin 1648, Lanus Oeste – Bs. As. 50 CAMISOLINES HEMOREP. Ropa Descartable No Esteril. PARTIDA: 1L5950 Modo de Uso: En Caso de estar unidas separar manualmente VENCIMIENTO: 01/23. Autorizado por la ANMAT PM-1605-2 D.T FARM: Ivan G.PATOFF (MP-20081) Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”.

Según la Disposición, los camisolines son falsificados ya que “la empresa que representa no fabrica ni comercializa camisolines” y que “el lote 1L5950 no se ha asignado a ningún producto fabricado por INSUMOS XXI y que en ninguno de los rótulos de sus productos consignan la leyenda ‘Modo de uso: En caso de estar unidas, separar manualmente’”.

Asimismo, la firma INSUMOS XXI, informó que no ha fabricado ni comercializado unidades del producto PM 1057-10, aunque el mismo se encuentra registrado bajo su titularidad.

Por esa razón, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud concluye que la empresa VIALERG S.A. “habría comercializado productos médicos falsificados para los registros PM 1605-2 y PM 1057-10” y “no cuenta con habilitación alguna para la elaboración, importación o comercialización de Productos Médicos, por lo cual se sugiere se prohíba la comercialización y distribución de productos médicos en todo el territorio nacional a la firma VIALERG S.A. hasta tanto obtenga las habilitaciones correspondientes”.