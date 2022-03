La senadora Nacional por el Frente de Todos (FdT), Juliana Di Tullio, aseguró este martes que el proyecto presentado por su bloque en la Cámara alta para crear un fondo nacional con el dinero de la evasión fiscal, "permitirá verificar quienes son aquellos que sacaron divisas sin declararlas", al tiempo que señaló que "aquellos que evadieron son delincuentes".



"El proyecto modifica quienes pueden levantar el secreto bursátil, de esta manera podemos verificar quienes son aquellos que sacaron divisas sin declararlas y les damos un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que le deben pagar al país", explicó Di Tullio en declaraciones a Radio 10.



La iniciativa fue presentada ayer en la Cámara de Senadores, con el apoyo del Gobierno e incluye un pedido de colaboración a Estados Unidos por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa contempla ampliar las facultades del Banco Central y permitiría que los fiscales tuvieran la posibilidad de solicitar que se levante el secreto bancario para poder determinar quienes fugaron divisas durante el Gobierno de Mauricio Macri.



"Aquellos que evadieron son delincuentes, se les da un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que fugaron", sostuvo la senadora.



En esta línea, precisó que esto les va a permitir "detectar quienes fueron los que hicieron este primer movimiento de salida de divisas" y de esta manera se podrá hacer "una requisa judicial".



Asimismo, Di Tullio afirmó que con el dinero recaudado se generarán recursos para saldar parte de la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y "verificar quienes fugaron capitales" durante el Gobierno de Macri .

En otro tramo de la entrevista, también remarcó que la segunda parte del proyecto es "la creación del fondo para pagarle al FMI" con el "20 por ciento de capital que no tributa en la Argentina".



Por último, la senadora reiteró que aquellos que fugaron divisas "son delincuentes" y por lo tanto no entendería cómo se podría votar en contra del proyecto. "Me pregunto qué Gobernador o Gobernadora no va a querer tener este tipo de aporte", concluyó.