Mañana jueves 31 de marzo, a las 18, en el Galpón 11 (Estévez Boero 980, o mejor dicho allí donde el Paseo de las Artes, que es la continuación de la Bajada Sargento Cabral, se encuentra con el río Paraná en uno de los sitios más atractivos de Rosario), se inaugura una experiencia inédita en el arte de la ciudad. Que sí, ha tenido y tiene sus ferias de arte, sus muestras colectivas y sus grupos de artistas, pero In Venta Rosario es todo eso junto y puesto de otra manera. Cuarenta y dos artistas plásticos que no constituyen una agrupación, seleccionados por Laura Capdevila (Directora de la Casa del Artista Plástico), a pedido de Dante Taparelli (Secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario), expondrán juntos durante diez días y tendrán sus obras a la venta en lo que según el funcionario es el puntapié inicial de un proyecto justo y sustentable a futuro.

La muestra se extenderá del 1 al 10 de abril, incluidos feriados, y se desarrollará en los dos niveles del Galpón 11. Se podrá visitar de 16 a 20, con la posibilidad no sólo de ver obras en muy diversas técnicas y algunas carpetas de bocetos sino de encontrarse con algunos de los 38 expositores que viven en Rosario y además adquirir sus obras a través de varios posibles planes en cuotas con la financiación del Banco Municipal de Rosario.

Además, "entendiendo que In Venta Rosario 2022 es una oportunidad muy singular en donde poder encontrarnos con notables artistas, es que desde el Centro Audiovisual Rosario, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, se realizará un registro audiovisual con entrevistas de 20 minutos a cada una de las notables personalidades particupantes acerca del sentir y su particular mirada, valiosos testimonios que formarán parte de las colecciones del archivo patrimonial de la Cinemateca pública del CAR", anticipó Mariana Sena (CAR).

La Municipalidad preparó el espacio expositivo y se ocupa del diseño de montaje, la pintura e iluminación, el traslado y seguro de las obras, el montaje y desmontaje, y el cocktail de mañana en la inauguración, además de prensa, difusión, seguridad y la edición de un cátalogo digital. Cada artista o su heredero/a firmó un convenio con todos los detalles al respecto y decidió los precios de las obras. La Casa del Artista Plástico apoyó la gestión y producción. El criterio definido por Capdevila contempla, como primera medida, incluir a artistas sin galería que los represente. Y no menos importante como resultado, poner de nuevo en contacto con el público a artistas de la llamada generación intermedia, que constituyó una escena local de vitalidad y calidad únicas.

"Son 42 artistas que son excelentes, legitimados dentro de Rosario, que estuvieron muy activos en los años 80, en los años 90, y que nosotros queremos que sean nuevamente visibilizados, valorados, también en términos de valor económico", afirmó Capdevila.

Lamentablemente dos de ellos, de indiscutible talento y que tanto batallaron durante años desde sus talleres por la igualdad de oportunidades, no estarán presentes, pero sí sus creaciones y sus familiares: Carlos Andreozzi (1954-2021) y Raúl "Negro" Gómez (1961-2020). La lista se completa con Gabriela Aloras, Carlos Bay, Laura Berestan, Ruth Boselli, Mabel Burel, Carlos Cantore, Adrián Carnevale, Marcela Cattaneo, Víctor Citta Giordano, Carlos Clementi, Eduardo Contissa, Marta Dunster, Fernando Ercila, Sabina Florio, Bibiana Furci, Marisa Gallo, Celeste Ghiglione, Clyde Giuello, Marcelo Gonella, Martha Greiner, Eleonora Hall, Diana Ivern, Liliana Jones, Daniel Kosik, Guillermo López Dabat, Carla Llobeta, Hover Madrid, Martha Magnani, Raúl Minozzi, Cristina Olguín, José Luis Parodi, Carlos Raffo, Diana Randazzo, Jaime Rippa, Laura Rippa, Carlos Sentis, Mabel Temporelli, Beatriz Vignoli, Francisco "Pancho" Vignolo y Graciela Zorzoli. Salvo Aloras y Boselli, los demás viven en Rosario y participan en las entrevistas del CAR.

"Para ver el mapa de Rosario, yo casi siempre me baso en Bourdieu: Las reglas del arte. Cuál es el campo de la cultura, cuáles son los actores, cuáles son las tensiones, por qué prevalecen en un momento un estilo o ciertos artistas y otros quedan relegados", adujo describiendo una dinámica del campo social, sin culpables. "Cuando Dante propuso la idea de In Venta Rosario, vi que tenía muchísima razón. Todo el movimiento que estuvo emergente en los años 80, 90, fue desplazado porque el mismo campo del arte tiene sus sinuosidades, sus complejidades... Entonces a veces aparecen como residuales algunos, otros como emergentes... Se van moviendo, todo el tiempo se van moviendo porque el arte está hecho por personas. Y lo que vimos es que tenemos que hacer la valoración cultural y económica, empezando en esta primera edición, de toda esta gente que sigue produciendo y desde una calidad de obra importante, y está dentro del mercado pero desde los laterales, no dentro de galerías... eso es lo que quisimos rescatar acá", dijo.

Si bien esta vez son sólo 42, la idea es que en próximas ediciones "no quede nadie afuera", como destacó Taparelli: "Me interesa que una ciudad como Rosario, la segunda del país, tenga una muestra de venta como ArteBA. Mi idea es que no quede afuera nadie. Mi intención es que de ahora en adelante se legisle para que todo el mundo participe. Y que esta patada inicial sea tan prolija que se haga sustentable. Arte para todos y con todos adentro. Que incluya. Y que ponga en valor la ciudad que tenemos, la ciudad de Fontana, la ciudad de Berni", dijo, emocionándose al recordar al creador de Juanito Laguna y Ramona Montiel. "Veamos como la palabra inclusión nos pone a todos en escena. Un arte potente se construye entre todos. Las distintas miradas estéticas tiene que estar adentro de nuestro futuro In venta Rosario. Que va a ser una marca registrada inclusiva... Somos una ciudad de universidades y escuelas, ¡cómo no vamos a tener el horizonte de calidad que nos merecemos! Esto va a ser una prueba piloto pero la próxima el arte va a reinar en toda la ciudad. Quiero que los nuevos emergentes salgan de los barrios", declaró, y Laura precisó que la idea es hacer convocatorias en cada distrito para la edición 2023. "Logramos encontrar la llave de esa puerta oxidada y la abrimos", dijo Dante. "El arte es una herramienta mágica para salvar a la sociedad".