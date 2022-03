”Yo quiero que el equipo tenga un orden, eso es lo primordial”, aseguró Leandro Somoza, a modo de declaración de principios, al asumir como entrenador de Central. “Tomamos la decisión de venir porque este es un club que tiene jugadores de jerarquía y con sentido de pertenencia”, explicó el nuevo técnico canaya al ser presentado en Arroyo Seco por los directivos. “El objetivo es clasificar a cuartos de final y tenemos el domingo la posibilidad ante Tigre de descontarle puntos a un rival que está arriba nuestro en la tabla”, enfatizó. Somoza entrena en doble turno toda la semana aunque no dio señales aún del equipo que jugará en Victoria.

Somoza se presentó en una breve conferencia de prensa para explicar su elección de iniciar en Central su carrera de técnico y reconocer la intención de llevar al equipo a las primeras posiciones de tabla, a pesar del mal momento. “Lo que pasó antes no me importa, esta es una nueva etapa y lo que quiero es entrenar para que el plantel conozca nuestras ideas”, ponderó Somoza. El flamante sucesor de Cristian González al frente del equipo se despojó de cualquier frase demagógica y no dudó en repitir algunos conceptos. “Quiero un equipo ordenado”, aseveró en más de una explicación. Y abundó: “El equipo debe tener un orden de atrás hacia adelante para darle tranquilidad a los de arriba que el arco va a estar en cero. Quiero un equipo dinámico pero con orden, donde los jugadores puedan tomar decisiones arriesgadas sabiendo que hay un compañero que lo va a cubrir. Quiero contagiar al equipo para que tenga sensación de frescura, estaba medio atado”, agregó.

“Tomamos la decisión de venir por la calidad de jugadores que tiene el club y la predisposición en la gente que me contactó. Central es un club muy importante que tiene referentes con sentido de pertenencia que volvieron al equipo. Los juveniles deben convivir con los ídolos. Jugar en cancha de Central tiene otras sensaciones y dentro de la cancha debemos transmitir eso. Lo inmediato es el partido con Tigre, un rival que lo tenemos arriba nuestro y le podemos descontar puntos para pensar en clasificar”, se esperanzó Somoza. “Pero hay que bajar la ansiedad, hay que estar tranquilos. Con apuro no se llega a ningún lado y con la calidad de jugadores que tenemos se puede aspirar a cosas importantes. Hay que mejorar algunas cosas que creemos importantes para mejorar la confianza del grupo y a partir de ahí conseguir los resultados. Debemos darle tranquilidad al jugador hablando y trabajando mucho. Creo que podemos hacer cosas lindas en Central”, apuntó el entrenador.

El nuevo cuerpo técnico fue acompañado en su presentación por el presidente Rodolfo Di Pollina, el vicepresidente Ricardo Carloni y el manager Raúl Gordillo. Aunque su llegada al club no supone a una situación de crisis para Somoza. “De esta situación se sale en conjunto, si estamos todos por el mismo camino. Por eso también queremos sumar a los chicos de reserva. Empezamos una nueva etapa, el jugador debe conocer nuestra forma de entrenar y en los primeros días nos estamos conociendo. Pero el grupo fue muy receptivo con nosotros, quiere salir de este momento. Lo que pasó antes no cuenta. Me gusta entrenar en doble turno para adquirir conceptos no porque van a salir a correr a la ruta los jugadores. A veces se corre mal en los partidos, tenemos que lograr que corran bien. Para eso el orden es fundamental”, explicó el ex volante de Vélez.

Estas palabras de Somoza anticipan variantes en el equipo. En el mediocampo estarán las principales modificaciones para visitar el domingo a Tigre a las 21.30. Lucas Gamba no podrá jugar por estar en rehabilitación de una intervención quirúrgica por una apenditis y su lugar, probablemente, será para un volante. ”Los chicos tienen que ver que la única forma de salir adelante es trabajando. La juventud tiene ganas y los grandes deben predicar con el ejemplo", agregó por último el nuevo técnico de Central.