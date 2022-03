La Municipalidad de La Rioja autorizó 200 licencias de remises, pero los empresarios y los choferes del sector se oponen a la medida porque cuestionan el mecanismo utilizado para darlos de baja.



El Gobierno municipal informó esta semana que cuenta con 200 licencias para remises disponibles en la Dirección de transporte y que aquellas personas interesadas en anotarse pueden hacerlo hasta completar el cupo.

Federico Vega, director de Transporte Municipal, afirmó a La Rioja/12: "Nos hicimos eco de la demanda por la ausencia de unidades y llamamos a cubrir las licencias. En un relevamiento que realizamos desde la Municipalidad detectamos 200 vacantes y esas vacantes son los 200 cupos que estamos otorgando. No son licencias nuevas, es cubrir las que se dan de baja", afirmó el funcionario.

El conflicto de la falta de taxis y remises es un derivado de la pandemia.

Según un relevamiento al cual pudo acceder La Rioja/12, hasta febrero del 2020 existían 483 taxis con licencia para circular y 752 vehículos que funcionaban como remises en las mismas condiciones. Según los datos oficiales que manejan los centros que nuclean a ambos sectores, 300 de ellos dejaron de funcionar durante la pandemia.

Las causas principales de esta deserción fueron tres: muchos choferes pertenecen a grupos de riesgo en relación con la pandemia y no quieren salir a exponerse al Covid-19, mientras que algunos trabajadores del volante cambiaron de rubro de trabajo durante el parate total de los primeros meses del 2020 y nunca volvieron a subirse a las unidades.

Y finalmente, el estado de las calles de la ciudad hace que la rotura de los vehículos sea una constante y eso provoque que la relación entre ingresos y egresos no haga rentable prestar el servicio.

Desde el sector de los remiseros reconocen el problema de la falta de vehículos, pero advierten que el mecanismo utilizado por la comuna para determinar las bajas no es el correcto.

Uno de los principales empresarios del sector pidió reserva a este medio, pero adelantó el problema que se puede generar en términos legales.

“No es un relevamiento el mecanismo adecuado para determinar la baja de las licencias. No pueden ser licencias nuevas, porque por decreto son 752 y para dar de baja tiene que existir un decreto o una ordenanza que cambie la cantidad, que por el momento no fue informado. Darle de baja de esa manera puede traer problemas legales y reclamos a futuro”, sostuvo.

Otro punto es que los remiseros advierten que el municipio tiene que realizar un padrón para otorgar las 200 licencias de remises. Juan Carlos De Leonardi, propietario de los Remises Rojos, dijo: "Si la empresa informa que hace 30 días no circula un remís se le puede dar de baja, pero se tiene que basar en la información que le brinda la empresa, eso dice la ordenanza. Además, se tiene que crear un padrón para los postulantes a ser nuevos remiseros", explicó.

Por su parte, el concejal Nelson Johannesen (FdT) también sentó su postura sobre el tema: "Se manejó por decreto y es posible la decisión, aunque nunca se realizó de esa manera. El problema también es que muchos vehículos no cumplían con los requisitos de la ordenanza, pero en el marco de la pandemia era complejo darles de baja".

El edil fue más allá y remarcó: "Gracias a la ayuda económica de la provincia estaban sobreviviendo y ahora que pueden trabajar nuevamente la Intendenta les quita la posibilidad sin siquiera contemplar una prórroga".

El drama de la falta de vehículos lo sufren diariamente los usuarios. “Yo trabajo en la zona Sur y vivo en el barrio Facundo Quiroga, hay días que no puedo tomar el colectivo porque no llego con los tiempos. Entonces pido un taxi o un remís, pero desde la pandemia depende mucho del día, hay veces que viene en 10 minutos, pero hay otros que tarda más de 20 minutos y ya no me sirve. De noche directamente es casi imposible conseguir uno”, comentó Martín, que trabaja en un comercio de la zona Sur tres veces por semana.

Números para entender al sector

Las ordenanzas municipales 3081 y 3082 regulan el funcionamiento de los taxis y remises en la ciudad de La Rioja, determinando que pueden circular 752 licencias en remises y 483 de taxis.

Esa cantidad de unidades habilitadas solamente puede modificarse por una nueva ordenanza, algo que por el momento no está en estudio en el Concejo Deliberante de la Capital. El criterio actual es una unidad cada 450 habitantes y por eso es tan importante el censo del próximo 18 de mayo, para saber cuántas personas viven en La Rioja y por ende cuántos vehículos de transporte deben existir.

Para obtener el servicio un remisero debe: tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, de color gris, someterlo dos veces al año a la revisión técnica vehicular y el chofer contar con carnet profesional.

En tanto que la comuna les cobra un canon (por única vez) de 9.000 pesos y la empresa a la cual se suma le pide un pago diario de 250 pesos, aunque algunas están cobrando 200 pesos por día y no es necesario pagar los feriados.