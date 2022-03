Con la participación del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, del diputado nacional Mario Negri, impulsor del reconocimiento, del gobernador Gerardo Morales y otros representantes, legisladores y exlegisladores de la UCR, se entregó la Mención de Honor "Diputado Nacional Dr. Juan B. Alberdi" al Dr. Hipólito Solari Yrigoyen, en homenaje a su trayectoria y compromiso con las valores democráticos y republicanos.

El acto se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación.

Hipólito Solari Yrigoyen hizo un repaso de su trayectoria y agradeció el reconocimiento y expresó: “Mi vida no fue fácil. Sufrí tres atentados, pero mi lucha siempre fue pacífica. Nunca pensé que la violencia fuera un instrumento político en democracia. Sufrí una larga prisión bajo un régimen autoritario y jamás se me dio derecho a defenderme”. “Hoy me siento acompañado por la amistad que ustedes me han demostrado. Seguiré apoyando a los jóvenes para que la Argentina deje atrás la violencia política definitivamente”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló: “Soy un hijo de la democracia. En 1983, tenía 11 años. Los hijos de la democracia debemos preguntarnos quiénes fueron los padres de ella"."Si hoy podemos asentir, debatir, gobernar o ser oposición es porque en medio de la oscuridad hubo valentía, determinación, coraje y compromiso. Este premio a Hipólito Solari Yrigoyen es para reconocer la lucha por la libertad, la paz, la democracia y los Derechos Humanos”, agregó Massa.

El impulsor del reconocimiento, Mario Negri, destacó que “Hipólito Solari Yrigoyen es un símbolo que enmarca luchas históricas compartidas. Fue parte de una generación, junto a Raúl Alfonsín, que creyó que para recuperar la democracia no sólo había que votar sino que hacía falta luchar por la verdad y la justicia”.

Y subrayó: “La vida de Hipólito es inescindible de la de Raúl Alfonsín. Un mismo sueño, un mismo partido, una misma rebeldía, una misma obsesión: la democracia y el respeto irrestricto por los Derechos Humanos”.

Asimismo, en el acto estuvieron presentes el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, integrantes de la AGN, diputados y senadores mandato cumplido, amistades, familiares y autoridades de la Cámara de Diputados.



Nacido en 1933 en la Provincia de Chubut, Hipólito Solari Yrigoyen es abogado, dos veces electo Senador de la Nación y un símbolo de la lucha, la vigencia y el respeto por los derechos humanos. Defensor de presos políticos junto a Mario Abel Amaya, víctima de atentados por parte de la Triple A y detenido desaparecido por la última dictadura militar, es un testigo destacado de las épocas más oscuras de Argentina. Desde el exilio en París, editó el periódico La República e impulsó denuncias permanentes sobre el horror de la dictadura en nuestro país.

Acompañó al Dr. Raúl Alfonsín como su asesor personal con rango de Secretario de Estado y como embajador plenipotenciario. Integró el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 1999 y 2002, habiéndose desempeñado como su vicepresidente durante los dos últimos años. Apasionado defensor de la soberanía argentina en las Islas Malvinas, ha escrito varios libros sobre dicha temática, además de especializarse sobre otras cuestiones.

Estuvieron presentes en la ceremonia: los exministros del Interior de la Nación Federico Storani y Enrique "Coti" Nosiglia, el exvicegobernador bonaerense Daniel Salvador; los exlegisladores Rafael Pascual y Carlos Maestro; y los diputados FDT Carlos Selva, Daniel Arroyo y Eduardo Valdés; y UCR Karina Banfi, Julio Cobos, Fabio Quetglas, Gabriela Lena, Jorge Rizzoti y Sebastián Salvador; entre otros.