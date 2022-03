Un patrullero de la policía del estado mexicano de Cozumel atropelló a una pareja de argentinos que viajaba en moto. La mujer sufrió la amputación de una pierna y el hombre se encuentra en gravísimo estado. Las familias de ambos iniciaron una colecta porque no pueden afrontar los costos de internación en el hospital donde son atendidos.

Las víctimas son Darian Stacco y de Luz Arias, ambos de 28 años, que habían viajado a Cancún para buscar trabajo. Precisamente iban en motocicleta a una entrevista laboral cuando fueron cruzados por un patrullero de la policía municipal que los embistió de tal modo que fueron despedidos a varios metros del lugar del hecho.

Según los testigos, la pareja había frenado en la senda peatonal de una esquina cuando de repente apareció el móvil en exceso de velocidad, sin sirena de aviso y los atropelló.

Luego de las atenciones primarias, el hombre y la mujer fueron llevados a dos hospitales. A Luz debieron amputarle una pierna y su cuadro de salud tiende a la mejoría. Sin embargo, el impacto hizo que las costillas de Darian perforaran sus pulmones, y su estado de salud es delicado.

La familia de ambos en Argentina fue informada pero se encontraron con un problema: los costos de la internación. Según les informaron, el centro asistencial donde está internado el hombre les demanda 70 mil dólares para afrontar los tratamientos médicos y otros 45 mil para trasladarlos al país.

"Necesito traer a mi hijo"

Marcela Paz, madre de Darian, comentó que su hijo está muy grave y que permanece internado en un hospital privado y que el traslado a la Argentina es necesario para que pueda ser intervenido quirúrgicamente.

"Ya debería haber sido operado, tiene las costillas incrustadas en los pulmones, traumatismo de cráneo y fracturas en todo el cuerpo", enumeró.

El hospital le cobró a la familia 6 mil dólares diarios solo para mantenerlo allí, pero sin derivarlo al área de operaciones hasta tanto no pagara la suma requerida. Si no lo hacían, lo iban a trasladar a un hospital público que no contaba con las prestaciones necesarias para atender su situación.

"Necesito traer a mi hijo. El avión corre por nuestra cuenta porque ni el consulado argentino ni el mexicano te lo cubren". No obstante, la mujer agradeció al consulado de Playa del Carmen y al sector legal de la clínica internado su hijo y pidió si alguien puede prestarles el dinero que necesitan y a cambio ofrecen como garantía de devolución un terreno que también está a la venta.

Cómo ayudar a la familia

Para colaborar la familia difundió una cuenta bancaria:

CBU: 2850593040095360664258

Banco: Macro

Titular Stacco Ricardo

Mercado pago CVU: 0000003100014009771977. Alias: todos.por.darian. Desde el exterior PayPal Email: [email protected]

La mujer aseguró que el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene el diagnóstico y está a la espera de la llegada del joven para una cirugía urgente.