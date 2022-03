Disney+ tiene una nueva gema: Moon Knight que acaba de estrenarse en Disney+. Proveniente del universo de comics de Marvel, El Caballero Luna (su título hispanomericano) puede no ser tan reonocido como Spider-man, El capitán America o Iron-man, pero se trata de un personaje de culto enigmático, oscuro y... (como se verá) muy, muy humano. Con actores de lujo como el propio Isaac (de la última saga Star Wars) e Ethan Hawke, paladín del cine independiente y reconocido por su labor en la trilogía de Antes del amanecer, se trata de una adaptación muy esperada. Que además tiene como showrunner a Jeremy Slater, reconocido por su trabajo en series de televisión como The Umbrella Academy y The Exorcist.

De qué trata Moon Knight

Protagonizada por Oscar Isaac, la ficción se centra en el personaje Steven Grant y el enigma dentro de su propia mente: Grant es un mercenario estadounidense de ascendencia judía con trastorno de identidad disociativo (TID). Su memoria fue afectada con recuerdos de una vida que no es la suya.

Oscar Isaac como Moon Knight

Moon Knight: su origen

Moon Knight debutó en las historietas de la Casa de las Ideas con el número 32 de Werewolf by Night, publicado en 1975. Marc Spector (y al mismo tiempo Steven Grant y Moon Knight, como se verá, ya que sufre de un trastorno de personalidad), el hombre detrás de la máscara, es un exagente de la CIA y retirado oficial de la Marina estadounidense que se desempeña como mercenario y tiene la función de ser el avatar terrestre de Khonsu, el dios egipcio de la Luna.

Se trata de un cómic creado por el escritor Doug Moench y por el dibujante Don Perlin. Inicialmente, se le consideró un antagonista para una sola edición, pero más tarde reapareció en Marvel Spotlight y otros títulos, debido a su popularidad en el público lector.

Entre villano y héroe, este personaje no nació netamente con un deseo de ejercer el bien como otros superhéroes de Marvel. De hecho, su historia a lo largo de los cómics está caracterizada por la oscuridad y el misterio en torno a las experiencias vividas por Marc Spector y sus múltiples personalidades: el multimillonario Steven Grant y otros personajes más.





Cuántos episodios son y cuánto duran

Moon Knight (Caballero Luna) consta de un total de seis episodios. Al igual que otras miniseries de Marvel en Disney+, como Bruja Escarlata y Vision (Wandavision), Falcon y el Soldado de Invierno, Loki o Hawkeye, la duración de cada capítulo es de aproximadamente entre 40 y 50 minutos.

Estreno y dónde ver Moon Knight

Son 6 episodios los que contiene la producción “Moon Knight” y el primero se estrenó este miércoles 30 de marzo de 2022 en Disney Plus. Finalizará el 4 de mayo de 2022.