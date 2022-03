Tom Parker, uno de los miembros de la "boy band" británico-irlandesa The Wanted, murió este miércoles a causa de un tumor cerebral, informó el grupo en su cuenta oficial de Instagram.



En octubre de 2020, Parker, de 33 años y padre de dos hijos, anunció que le habían diagnosticado glioblastoma en etapa cuatro, un tipo agresivo de tumor cerebral, y había relatado que supo de este diagnóstico luego de experimentar dos convulsiones. Posteriormente, en enero de 2021, informó que el tamaño del tumor se había reducido significativamente.

Tras estos alentadores resultados, el grupo había anunciado recientemente una gira de reunión y un álbum de grandes éxitos. No obstante, en un espectáculo reciente en el Reino Unido, Parker apareció en el escenario con la banda en silla de ruedas.

En tanto, el resto de miembros de The Wanted se declararon durante esta jornada "devastados por la trágica y prematura pérdida" de Parker, que falleció "pacíficamente este mediodía, rodeado de su familia y sus compañeros".



"Tom fue un increíble marido para Kelsey y padre para Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, no hay palabras que puedan expresar la pérdida y la tristeza que sentimos. Siempre y para siempre en nuestros corazones", sostuvo el comunicado del grupo.

Antes de unirse a The Wanted en 2009, Parker estuvo entre los integrantes de Take That II, banda tributo de Take That, mientras que con su último grupo publicó tres álbumes: "The Wanted" (2010), "Battleground" (2011) y "Word of Mouth" (2013).

Asimismo, la banda tuvo reconocimiento mundial por la canción "Glad You Came" de 2011, el cual llegó al número 1 en la lista oficial de sencillos del Reino Unido y n.º 3 en el Billboard Hot 100. El tema vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo.