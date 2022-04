El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, acompañó ayer en Las Parejas, al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el lanzamiento de los programas nacionales 2022 de Desarrollo de Proveedores (Prodepro) y de Desarrollo de Parques Industriales. Durante la actividad, realizada en la fábrica de máquinas agrícolas Ombú, el gobernador destacó que “la aplicación de las políticas nacionales nos ha permitido ser hoy la provincia con los mayores indicadores de inversión, producción y trabajo registrado”. Perotti no dejó pasar el momento y reiteró su posición en contra de las suba de las retenciones para los derivados de la soja. El presidente le respondió en público que “estamos viviendo un momento único, excepcional, en el que deberíamos involucrarnos en encontrar solución entre todos, cada uno aportando lo suyo. No es posible garantizarle la ganancia a uno y que todos la paguen, eso no es justo”, señaló.

El gobernador santafesino planteó: “Queremos que aporten todos, todos los sectores pueden estar poniendo, que los sectores beneficiarios de la minería y el petróleo también sean los que aporten si hay que contar un fondo, que cada uno de los sectores lo tiene y lo va a llevar adelante”. Fernández, en tanto, justificó el aumento en las retenciones al campo con el contexto actual.

El presidente Fernández analizó la situación económica y destacó la situación planteada por la guerra en Ucrania: “Debemos entender que estamos viviendo un momento excepcional donde todos tienen que colaborar porque el problema del precio de los alimentos en un problema mundial, que no lo podemos resolver solos. No es un problema de la Argentina, sino que en la Argentina se potenció. Si la Argentina tiene 50 de inflación, 10 o 12 se han incrementado por el problema de la guerra y eso lo tenemos que resolver juntos”.

“Nadie sobra, todos son necesarios”, dijo el Presidente, respecto al sector industrial. Por otro lado, contrapuso este concepto con circunstancias vinculadas al gobierno del expresidente Mauricio Macri. “Cuando me encuentro con muchos industriales me cuentan lo que era el supuesto ministerio de la Producción: les recomendaban dejar de producir acá y mandar a producir a China y etiquetar en Buenos Aires nuevamente”, dijo Fernández.

El presidente afirmó que “para nosotros hacer crecer la industria es generar más empleo y generar más empleo es distribuir mejor el ingreso. Por eso insistimos tanto en que los salarios deben ganarle a la inflación, porque tenemos que recuperar el salario de la gente”, concluyó el presidente.

Perotti recordó que “el año pasado fue el de mayor producción de maquinaria agrícola, lo que reafirma a un sector estratégico para la Argentina, que tiene en Santa Fe, Córdoba y parte de la provincia de Buenos Aires como sus mayores exponentes”; al tiempo que destacó la “incorporación de jóvenes y de tecnología en las industrias” como uno de los valores más positivos. “Estas son las cosas que nos entusiasman, que nos llevan a plantear la defensa de una política industrial, de activar todas las instancias de crecimiento que impacten sobre la cadena agroindutrial y agroalimentaria, para generar las bases de mediano y largo plazo, para generar confianza y estar a la par del que trabaja, invierte y produce”, señaló el gobernador de la provincia.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, dijo que “estamos aquí con la convicción de que la Argentina se está poniendo de pie y lo hace en diferentes regiones del país. Esto es una muestra muy clara, una foto que expresa como se recuperan los sectores productivos luego de dos duras crisis que nos han tocado padecer”.



A través del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (Prodepro), se promueven inversiones en proveedores de bienes y servicios industriales con el fin de generar capacidades locales en sectores estratégicos. El apoyo del Programa contribuye al impulso de una mayor industrialización del país, a diversidad la matriz productiva interna, a la promoción de exportaciones, a la modernización tecnológica y a crear oportunidades de empleo de calidad.

En tanto, el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales asistirá con aportes no reembolsables de hasta 100 millones de pesos a proyectos con actualizaciones dinámicas y pondrá a disposición una línea de créditos con bonificación en la tasa de interés a empresas que planeen instalarse, o ya estén asentadas, en parques industriales.