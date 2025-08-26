Hace casi 110 años nacía Jeanette Campbell, la primera mujer argentina que participó y fue medallista en Juegos Olímpicos, en Berlín 1936. Aquella nadadora marcó un camino para el deporte femenino y para la natación en particular. El complejo natatorio del CeNARD lleva su nombre. Por este recinto han pasado todas las figuras de esta disciplina, pero desde hacía cuatro meses no se podía utilizar por problemas estructurales. En estos días se terminó la renovación integral del recinto y se reemplazó todo el sistema de la pileta olímpica de alto rendimiento. Allí, Agostina Hein, flamante campeona del mundo juvenil en 400 metros combinados y triple medallista panamericana junior, dio una conferencia de prensa.

La oriunda de Campana aterrizó en Ezeiza y fue directo al Centro Nacional de Alto Rendimiento. Estuvo acompañada por Matías Chaillou, Cecilia Dieleke, y Malena Santillán, también medallistas en Asunción 2025. Además estuvieron su entrenador, Sebastián Montero, y las autoridades del deporte argentino: Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Diógenes de Urquiza, subsecretario de Deporte y Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino.

Asunción, Otopeni, Buenos Aires y próximamente Santiago de Chile. En un mes Agostina Hein recorrió y recorrerá miles de kilómetros para seguir desplegando su talento. Con solo 15 años se clasificó a París 2024, donde compitió con 16 en 400 y 800 metros libre. Ahora con 17 se consagró triple campeona panamericana junior en las pruebas de 200 y 400 metros combinado y en 400 libre, en las que batió el récord del torneo en cada una de ellas. La competencia guaraní terminó el 14 de agosto y cinco días después, el 19, hace tan solo una semana se consagró campeona mundial juvenil en 400 metros combinados, en Rumania. El hito conseguido por Hein con 4:34.34 fue además haber desplazado a la medallista olímpica Georgina Bardach del récord sudamericano de esta prueba, con el que la cordobesa había ganado la medalla de bronce en Atenas 2004 con un tiempo de 4:37.51.

El resultado de un proceso





A los 13 años post pandemia viajó al Sudamericano Juvenil en Perú, a los 15 se clasificó a sus primeros Juegos Olímpicos y en París 2024 viajó como la atleta más joven de la delegación con 16. En lo que va de este 2025 va a paso firme, pero hay varias razones que explican este presente. Agustina Mayer es la psicóloga deportiva que la acompaña desde hace muchos años: “Es una de mis contenciones más lindas, ella y mis padres. Sin ella no podría pensar ni resolver ciertas cosas de mi día a día y de la natación. La psicóloga me ayuda mucho a no quedarme con lo negativo y buscar la manera de salir de las cosas que no están buenas que van pasando”, afirmó la nadadora en un ida y vuelta con Página/12. Si se habla de momentos difíciles en su carrera, uno muy claro fue cuando en la previa de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 el club Independiente de Zárate decidió desvincular a su entrenador, por lo que de un día para el otro, Hein se quedó sin pileta para entrenar.

Sobre la relación con Sebastián Montero, la campanense comentó: “El vínculo con Sebastián es hermoso, agradezco a la vida habérmelo encontrado. Me llevo muy bien con su familia, sus hijas son como mis hermanitas, es algo que fuimos construyendo a lo largo de los años y el hecho de confiar el uno en el otro hace todo más fácil”.

Hein además contó que sus próximos objetivos son la Copa España en Chile la próxima semana, el Sudamericano juvenil en Brasil y en diciembre en Buenos Aires el selectivo para los Juegos Suramericanos Rosario 2026. Además con respecto a las últimas competencias la nadadora contó: “Disfruté mucho del equipo y del compañerismo que se formó en los torneos. La motivación la mantengo día a día poniéndome nuevos objetivos. Antes de nadar escucho Guns N'Roses y Deep Purple, es mi modo de enfocarme de otra manera en la natación”.

Cómo cuidar a los deportistas





La salud mental es algo que se entrena tanto como la parte física. En tiempos en los que las redes sociales dominan la vida de adolescentes y adultos y en momentos en donde la exposición de los deportistas crece, Página/12 le consultó a Sebastián Montero cómo se manejaban en el equipo con este tema que podría traer problemáticas a futuro: “Cuidamos mucho este tema, son chicos que están creciendo, Agos es una nena jugando a un juego de grandes porque nos pasó de ir a un Juego Olímpico con 16 años. Siempre con los pies sobre la tierra porque esto es a largo plazo, para crecer y a seguir aprendiendo. Todos los chicos y los entrenadores manejamos la misma línea de trabajo en el sentido de cuidarlos, de no exponerlos. Hoy llegamos y venimos con una medalla mundial pero ya estamos pensando en el selectivo que tenemos a fin de año que es para los ODESUR del año que viene. Es tarea de los adultos y de los formadores de cuidarlos, no exponerlos y decirles hasta acá sí, hasta acá no y que se diviertan. La idea es que hagan el deporte divirtiéndose porque cuando no se divierten y no lo disfrutan las cosas no salen bien. Esa es nuestra tarea más difícil hoy en día con el tema de las redes, creo que venimos bastante bien y por eso la idea era atender a la prensa hoy y saber que mañana hay que volverse a tirar al agua de nuevo”, sentenció Montero.

"Mi inspiración es mi familia, porque me apoyaron siempre desde el primer momento. También los más chicos del club. Para este tipo de torneos es muy duro porque entrenamos tres meses seguidos que son muy duros, y eso es lo que se refleja en mi emoción cuando escucho el himno al momento de subir al podio. Asunción fue el comienzo de un gran camino que empezamos a construir todos, lograr tantas medallas para Argentina es un orgullo para nosotros y escuchar el himno tantas veces también. Planteamos el Panamericano como una entrada al Mundial. Pensamos en correr fuerte ese torneo para no achicarnos en lo que seguía y dejar todo para representar el país de la mejor manera", sostuvo Hein en conferencia de prensa.

El ciclo olímpico que siempre comienza en los Juegos Suramericanos, abrió el telón en Paraguay, y en menos de 20 días por primera vez se realizarán los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en la ciudad de Rosario, donde habrá más de 50 disciplinas entre deportes convencionales y deportes adaptados.



