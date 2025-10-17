En medio de la campaña "Para votar al Colorado, marcás al Pelado", el flamante cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia lanzó la que parece ser su primera porpuesta electoral: "Acerca del debate tuitero… ¿Me pelo o no me pelo? Los leo", escribió Diego Santilli en X.

Ayer los libertarios circularon una foto lograda con inteligencia artificial, en la que se ve al ex PRO sonriente y con la cabeza calva. Incluso lanzaron trascendidos sobre un pedido concreto del Gobierno para que su candidato se rape, efectivamente, la cabeza.

Así buscan recordar a sus votantes, como dicen en el spot: “Vas a encontrar una foto donde está Karen (Reichardt) y otra persona que bajó su candidatura”. Otra persona que no es el Colorado, es el Pelado que recibió dinero de Machado.



