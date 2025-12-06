Omitir para ir al contenido principal
Asistirá a la entrega del Noble a la opositora venezolana
Javier Milei viaja a Noruega a hacerle el coro a Corina Machado
Estará presente en la ceremonia que se realizará en Oslo el próximo 10 de diciembre. El galardón será entregado en medio de las amenazas de Donald Trump a Nicolás Maduro.
06 de diciembre de 2025 - 17:16
World Leaders Speak At The 79th Session Of The United Nations General Assembly In New York
Milei en la ONU: ahora estará en la ceremonia del Nobel de la Paz.
(MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP)
