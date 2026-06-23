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Sociedad

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 23 de junio

Se esperan 12 grados de temperatura máxima y chaparrones por la noche.

Buenos Aires, 24 de junio de 2025 frio ola polar invierno Foto Guadalupe Lombardo GUADALUPE LOMBARDO

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