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Salta|12
El gremio docente advirtió que los sitios de memoria deben ser cuidados
Destruyeron la placa que recuerda a un estudiante desaparecido
Ángel Esteban Rodríguez Concha fue asesinado en septiembre de 1976. Su cuerpo, con signos de tortura, fue dejado a pocos metros de la Universidad Nacional de Salta.
Por
Elena Corvalan
23 de junio de 2026 - 05:28
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La placa en memoria del estudiante tartagalense
Gentileza María Alaniz
Temas en esta nota:
Universidad Nacional de Salta
Terrorismo de Estado
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