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El seleccionado argentino de fútbol para ciegos defenderá el título en San Pablo
Los Murciélagos confirmaron la lista para la Copa América
Una convocatoria con impronta federal.
13 de agosto de 2026 - 20:47
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Los Murciélagos ya se preparan para defender en San Pablo el título obtenido en Córdoba en 2022.
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