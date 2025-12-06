Omitir para ir al contenido principal
Este domingo en La Bombonera, en un clásico con mucho en juego
Torneo Clausura: Boca y Racing se enfrentan por un lugar en la gran final
El equipo de Ubeda pone su once de memoria para medirse en semifinales con la Academia, que tendrá bajas sensibles.
06 de diciembre de 2025 - 20:01
Una incidencia del último Boca-Racing del presente Torneo Clausura.
(FOTOBAIRES)
Fútbol
Liga Profesional
Boca Juniors
Racing Club
La Bombonera
Claudio Ubeda
Deportes
