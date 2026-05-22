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Central prepara el viaje a Ecuador y espera por la fecha con Estudnates

El partido por la Libertadores Copa se juega la semana que viene, mientras se negocia la fecha con Estudiantes por Copa Argentina, prevista para primeros días de junio.

Juan Cruz Komar entrenamiento de Rosario central
Juan Cruz Komar Prensa CARC

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