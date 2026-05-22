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El País

Martín Menem habló y dijo que "subestiman al presidente"

La interna descontrolada que Milei no puede apagar

El asesor Santiago Caputo la siguió en las redes sociales, donde también se sumaron a opinar personajes como Agustín Laje y Ramiro Marra. Renunció un funcionario que respondía a Bullrich.

Por Melisa Molina
Santiago Caputo, Milei, Martín Menem
El asesor Santiago Caputo, Javier Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Archivo -

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