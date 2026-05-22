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Unos 500 mil santafesinos dejarían de percibir el subsidio
Un tarifazo de gas en pleno invierno
Desde el Observatorio de Servicios Públicos de Rosario advirtieron sobre el impacto que podría tener la readecuación del régimen de subsidios en el gas natural.
22 de mayo de 2026 - 3:18
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PABLO LASANSKY / Na
Temas en esta nota:
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