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"Decían que solo ganaba con Argentina"
“Se equivocaron”: la picante frase de “Dibu” Martínez en los festejos del Aston Villa por la Europa League
El arquero argentino fue el alma de la fiesta en las celebraciones en Birmingham y respondió a quienes cuestionaban su carrera a nivel clubes.
22 de mayo de 2026 - 1:17
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El arquero campeón del mundo, a puro festejo.
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