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Mundial de Fútbol 2026

La Selección y sus costumbres

Las cábalas de Argentina: un magiclick, agua bendita y un puñado de caramelos

El equipo mantiene hábitos que adoptó en Qatar y que siguieron durante las Eliminatorias. La buena energía y el equilibrio como remedios ante la ansiedad.

La Banda del Palo Santo IG Nahuel Molina

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Fuerte restricción en las partidas públicas

Reacción positiva por el programa financiero

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