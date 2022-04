Javier Sanguinetti hace tres cambios obligados en la formación de Newell’s para recibir mañana a Platense, aunque nunca dudó de los jugadores elegidos para reemplazar a lesionados y suspendidos. La Lepra mostrará mañana los ingresos de Gustavo Velázquez en defensa y Juan Sforza y Diego Calcaterra en el mediocampo. Desde las 11 de la mañana se venderán generales no socios en las boleterías del Coloso del Parque, como así también plateas socios y no socios.

Cristian Lema no jugará mañana a las 19 ante Platense por una lesión muscular. En toda la semana lo reemplazó Velázquez y mañana el paraguayo debutará como titular. En el mediocampo, por suspensión, no estará Pablo Pérez y en su reemplazo aparecerá Sforza, como ya lo hiciera en el encuentro con Sarmiento en Junín. Julián Fernández es baja también por acumular cinco amarillas y el que ingresará será Calcaterra, a pesar de que el juvenil no renovó contrato aún con el club y en junio se queda con el pase en su poder. De esta manera Sanguinetti dispone para el reencuentro del equipo con los hinchas luego de la victoria en el clásico la siguiente alineación: Macagno; Méndez, Velázquez, Ditta, Luciano; Sforza, Calcaterra, Castro; Garro, García, Francisco González. En el banco de suplentes no estará Leonel Vangioni dado que para el entrenador aún no se encuentra en plenitud física.

La expectativa por ver el equipo es grande luego del triunfo de la Lepra en el Gigante. Se espera un estadio lleno y hoy, de 11 a 18, se ofrecerán en Puerta 6 del Coloso del Parque las últimas entradas disponibles, dado que en la web están agotadas. Para no socios habrá generales a 1300 pesos. Para socios, a su vez, hay abono a plateas por el resto de la temporada a partir de los 5300 pesos que incluyen los partidos en el parque Independencia ante Platense, Patronato, Banfield y San Lorenzo. Un lugar en la Tribuna Oficial, en cambio, por el resto del campeonato cuesta para socios 2200 pesos. Mañana al estadio los socios accederán a las tribunas oficiales con cuota de marzo.