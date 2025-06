"Lo que queríamos denunciar es que nos parece indecente que el presidente Javier Milei, investigado por la estafa de la criptomoneda $LIBRA, venga aquí, a España, a participar en un evento patrocinado por una firma de criptomonedas. Viene aquí a ser reincidente", declaró el diputado de Podemos Victor Egío este miércoles en la 750.

Egío fue noticia en las últimas horas en los portales argentinos por exigir la detención del jefe de Estado argentino, quien viajará a Madrid para participar este domingo 8 de junio de un foro económico. Durante un discurso en el Congreso español, el legislador reclamó a las autoridades que detengan a Milei "nada más llegado al aeropuerto hasta que devuelva todo lo que se ha afanado”.

"El evento que se celebra en Madrid lo auspician dos empresas de Andorra, donde aquí se van los influencers y los youtubers para no pagar impuestos, y la firma de criptomonedas Bit2Me", detalló el diputado.



Las empresas en cuestión son la consultora Racks Labs, fundada por el youtuber y creador de contenido Víctor Domínguez, fundador además del Wall Street Wolverine, un medio de ultraderecha que supera el millón y medio de seguidores en redes sociales; y, por otro lado, Abast, una empresa que ofrece servicios en Andorra para interesados en evasión de impuestos.

Consultado por un recorte que se viralizó entre los seguidores del universo libertario en internet, Egío contestó: "La prensa de ultraderecha y los medios afines a Milei tratan de descalificar a la persona y no al argumento. No van a entrar en la polémica de la criptomoneda y si es razonable o no que Milei venga aquí a un foro de criptomonedas".



El video que circuló en redes sociales es un framing del diputado en donde contesta socarronamente a una propuesta del partido Vox para recuperar al tiro al pichón como deporte. "Yo les respondí que bueno, en lugar de recuperar el tiro al pichón podríamos hacer el tiro al fachón y se lanzan ustedes, pero bueno, era una broma, lo maticé totalmente con balas de paintball. Y conseguí que se identificaran", explicó Egío.

En ese sentido, profundizó sobre la llamada "batalla cultural": "Nosotros también tratamos de invertir esa batalla cultural, a mí personalmente la ultraderecha nunca me para los pies. Creo que hay que hablar claro, hablarle a la gente en su lenguaje, porque muchas veces nos pasamos de intelectuales, hablamos muy abstracto y ellos van más directo. Con esto de Milei hay que hablar las cosas como son: está investigado por una estafa que hasta el FBI está detrás, y él patrocinó esa estafa, le dio publicidad y eso debe tener una responsabilidad", cerró.