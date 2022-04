El ex Ministro de Seguridad Marcelo Sain declaró ayer en la causa contra el narco Esteban Alvarado. Fiel a su estilo dejó en la previa y durante la extensa declaración verdaderas postales sobre el manejo de la seguridad que el poder político santafesino supo lograr en los últimos años. Así Sain describió las causas cerradas por la entonces jueza Alejandra Rodenas a los policías que recalaron en San Lorenzo, y trabajaron desde siempre para Esteban Alvarado, pasando por un acuerdo entre Maximiliano Pullaro y el propio senador de San Lorenzo, para designar a Gonzalo "Chino" Paz al frente de la Unidad Regional XVII -a pesar de todo lo que se sabía sobre el policía- hasta las aspiraciones del sector de Traferri, que aspiraba a comandar la cartera de Seguridad , frustradas tras la designación de Sain. "En varias conversaciones el gobernador me dijo que los lugares en el Ministerio de Justicia los quería poner el senador Traferri y la doctora Rodenas, a través del abogado Paul Krupnick".

Por eso tal vez la más remarcada deuda del sector político provincial, fue para Sain "no haber podido llevar al estrado al senador Traferri. Ellos resisten como gato panza para arriba”. Y advirtió que “esto cruza a todos los partidos: hay una componenda socialista, radical, ahora de Cambiemos, junto con el peronismo histórico, que son los responsables de la expansión del narcotráfico en la provincia”.

En la misma dirección, Sain dijo que “se intentó ponerle luz a esto. Y fíjense que yo hablaba en nombre del gobernador, porque no hacía nada que no haya conversado y decidido antes con él, pero le terminaron doblando la mano”. Y en otra muestra del pronóstico apocalíptico que describió Sain, aseguró que "hasta que en Santa Fe no se corte estas complicidades va a haber dolor y sangre". Y hoy en Santa Fe se acabó la lucha que se emprendió desde el primer día, el 11 de diciembre de 2019, cuando el gobernador Perotti dijo que había que cortar los vínculos entre la política y el delito”.

Para Sain la provincia "no está a la altura de las necesidades que se requieren para este nivel de complejidad y diversificación criminal”, remarcó. En esa linea afirmó que en los últimos tiempos "se tomó evidencia de cosas que se presumían, pero sobre las que no se decían nada. Porque todo el mundo sabe acá como son las cosas, pero el sistema institucional recién ahora se entera, porque hay una cultura del ocultamiento". Como ejemplo de esto reveló que durante mucho tiempo los senadores ponían y sacaban a los jefes policiales.

“Cuando yo concursé para el Organismo de Investigaciones -recordó Sain- el Organismo de Investigaciones estaba para investigar el crimen organizado y siempre se dijo que esto no podía terminar en los gatilleros, en los chicos de la periferia, en el mercado minorista de droga, que había que meterse con las estructuras de protecciones, policial, judicial, política y con el lavado de dinero”, recordó. Sin embargo esa lucha le costó el cargo, "porque cuando me metí con las estructuras de protección policial, judicial, política y con el lavado de dinero, me echaron”.

Sain también apuntó contra otro de los miembros de la organización afín a Traferri: al revelar que "el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, postergó la audiencia imputativa de Esteban Alvarado y de cuatro policias que le obedecian, con la intención de llevarla para desde peus del ems de agsoto de 2019 cuando apsaran las elecciones". Sin embargo la misma se concretó entre el 4 y el 7 de junio, tras la pulseada con los fiscales del caso.

Otra parte de las acusaciones de Sain fueron sobre Ana Vigione, quien tiene un juicio or falso testimonio en ciernes, por desestimar las denuncias y pesquisas sobre narcotráfico" dijo en referencia a otro de los testimonios que brindará la semana próxima Gustavo Pereyra , miembo de la Secretaría de Delitos Complejos . El pesquisa policial había reveloa que al menos tres jefes policiales habían recibido de manos de Alvarado ,tierras en el barrio Puerto Roldán para construir sus casas. Sain se esmeró en recordar que hoy " Viglione es una estrecha colaboradora de Maximiliano Pullaro en la Cámara de Diputados". Es que en abril de 2013 el comisario Gustavo "Gula" Pereyra informó a través de en un mail a Viglione que el comisario Javier Makhat estaba construyendo en Puerto Roldán una casa en un terreno donado por Alvarado. Según ese mail, que está incorporado en un expediente judicial, Alvarado entregó también allí lotes a otros dos policías de la provincia: Cristian Di Franco, también imputado hace diez días en la asociación ilícita de Alvarado, y Gonzalo Paz.

De paso el ex ministro de Seguridad recordó que hay un alto jefe policial antidrogas , condenado por liderar una banda narco: "quiero recordar a Alejandro Druetta, preso por narco, quien fue estrecho colaborador de Maximiliano Pullaro, quien lo ascendió a pesar de las sospechas".