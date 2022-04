Una multitud acompañó ayer a los ex combatientes en la tradicional vigilia por el aniversario 40 de la Guerra de Malvinas. La emotiva jornada que se vivió en el Parque Nacional a la Bandera con bandas en vivo, carpas temáticas y una muestra interactiva, cerró con recordatorio a los excombatientes fallecidos. "A pesar de todas las sensaciones que podemos tener internamente, estamos contentos porque hoy a 40 años podemos reafirmar que se entendió, que más allá del contexto que fue la Dictadura, de la asonada militar, fue una gesta en la que se dio y se puso todo", dijo el presidente de presidente del Centro de ex Combatientes de Malvinas de Rosario, Rubén Rada. "Siempre están los enemigos externos y algunos internos que quisieron desmalvinizar, que olviden los símbolos, la tierra y a los Héroes de Malvinas que son los que quedaron allá, no nosotros. El pueblo siempre nos acompañó y nos va a acompañar, la militancia no fue en vano", agregó Rada.

Bajo la consigna "Malvinas nos une", la ciudadanía acompañó desde la tarde y hasta la medianoche, cuando se cantó el Himno Nacional, la tradicional vigilia en el Monumento para conmemorar los 40 años de Malvinas que organizaron el gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario junto al Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Rosario y la organización Generación Malvinas, una agrupación integrada por hijos de veteranos de la guerra del Atlántico Sur.

A un costado del escenario se instalaron carpas temáticas. En la primera, denominada "Malvinas en la Piel", una larga fila de personas esperaban su turno para tatuarse gratis las islas. "Mi viejo fue veterano, y para mí es un orgullo", dijo Gustavo, un joven de Resistencia que hace un año reside en la ciudad mientras lo tatuaban. "Es la tercera vez que vengo a tatuar. Al principio éramos tres para tatuar a 200 personas, era imposible. Ahora por suerte somos ocho y estamos más repartidos", contó a este diario El Gallego, del estudio de tatuajes Capitán Ink.

Las y los hijos de los Veteranos que continúan con el legado se turnaban para atender a las personas en la carpa "Generación Malvinas". Allí les mostraban información histórica de Malvinas, y también entregaban libros para los más chicos. Además de la muestra fotográfica, en el stand había remeras y buzos con las islas estampadas.

En la carpa “Relatos de una pasión”, la Asociación Rosarina de Fútbol propuso mostrar la experiencia de Malvinas a través del fútbol. Allí estaba el excombatiente Omar de Benedetto para contar las experiencias del equipo de fútbol en el que ataja, y que participa en los Juegos Olímpicos de Veteranos, que ya ganó campeonatos organizados en Chubut y Rosario. "Hoy (por ayer) se cumplen 40 años de esta guerra nefasta. Lo bueno es que seguimos juntos, a pesar de la edad que tenemos seguimos apostando a esto, nos gusta ver a las familias y a los jóvenes disfrutando", dijo De Benedetto, miembro del Comité Olímpico.

La UNR se sumó con una “Experiencia inmersiva 600 km”, una pared curva de LEds de 17 x 4 metros donde proyectaron imágenes de Malvinas en alta definición con la voz en off de los veteranos. "600 kilómetros, que son el punto más cercano territorial a las islas es muy cerquita, por eso el planteo fue el de acercar con tecnologías a los más jóvenes, y que a su vez contara una historia que saliera un poco de la guerra, buscando otro enfoque. Acercarlo a través de la flora, la fauna, otro tipo de imágenes, con los testimonios de quienes estuvieron hace 40 años allá", contó Fernando Irigaray, Director de Comunicación Multimedial de la UNR.

"Nos están haciendo pasar una vigilia hermosa", dijo el locutor desde el escenario mientras muchísima gente se acercaba a escuchar a las bandas programadas. Además de las carpas temáticas, en el Patio Cívico del Monumento pudo observarse la instalación "Cascos y Guitarras", 21 tótems con las imágenes de veteranos portando instrumentos y fotos de miembros de la Trova cuando editaron Tiempos Difíciles; como la de Mauricio Bazán, del batallón antiaéreo de Puerto Belgrano con un acordeón y la foto de unos muy jóvenes Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré.

En la vigilia actuaron Litto Nebbia, La Trova Rosarina, Cielo Razzo, Mamita Peyote, Los Vándalos, Mariela Carabajal, Patagonia Revelde con Luciano Jazmín como invitado, Micaela Raciatti con la participación de Roberta Bang, Oasis, Verónica Marchetti y Escape Libre. Al final de la vigilia hubo un recordatorio a los excombatientes fallecidos, y a la medianoche, con la presencia de las autoridades, se iban a entonar las estrofas del Himno, transmitido en vivo para todo el país.