El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, rechazó este sábado la idea de dolarizar la economía, como plantean sectores neoliberales. En declaraciones radiales, el funcionario detalló que en un contexto de alta inflación “aparecen personas con soluciones mágicas; Macri dijo que la inflación era el problema más fácil, que lo solucionaba en cinco minutos, pero en los países donde se implementó (la dolarización) los resultados no fueron buenos”.

También criticó que no se aclare "a qué paridad se haría" la dolarización. "Este tipo de planteos son espejitos de colores, buscan que la gente se enganche, pero sin explicar cómo lo harían”, resaltó, al tiempo que manifestó que "me parece que la dolarización no es una solución verdadera y que Milei no explica las implicancias", en alusión a uno de sus fogoneros.

En ese sentido, subrayó que sin "ninguna duda" esa medida conllevaría la pérdida de soberanía. "Nuestra apuesta sigue siendo a defender nuestra moneda; tenemos que trabajar en reducir la ansiedad, reducir el déficit y el financiamiento monetario y mejorar las cuentas externas”, añadió.

Inflación

En cuanto a la inflación, admitió en diálogo con Radio Mitre que "es muy probable" que el índice de precios de marzo supere al de febrero. Estimó que el Gobierno busca “retomar la senda de la desinflación” y que el fideicomiso del trigo “permitirá retrotraer el precio de los fideos, la harina fraccionada y el pan a los niveles de febrero”.

Kulfas enmarcó el fenómeno inflacionario como algo global. “Nosotros arrancamos bajando la inflación de 54 a 36 por ciento, la inflación internacional nos puso de nuevo en 50 por ciento y ahora queremos volver a bajarla”. Puntualizó que "la inflación no es un fenómeno nuevo", dado que "tenemos ya quince años de inflación de dos dígitos, que se asentó en el último gobierno".

Definió la suba de precios como "un fenómeno macroeconómico", que implica "bajar el déficit, reducir el financiamiento monetario del déficit", y en el que "buscamos que los salarios le ganen a la inflación”.

En cuanto a los controles de precios, estimó que "nunca dijimos que la inflación se soluciona con controles de precios" y que "en plena pandemia aplicamos la ley de abastecimiento y con precios máximos controlamos la inflación en un escenario de mucha incertidumbre". Destacó que "ahora estamos en un escenario y tenemos un marco macroeconómico distinto”.

Consideró que "hay especuladores" y recordó que "ocurrió una suba de precios internacionales que nadie tenía en carpeta, por eso es importante trazar líneas de trabajo". Lo cual lleva a que "con (el secretario de Comercio Interior) Roberto Feletti hablamos con supermercados y cadenas de alimentos para retrotraer precios, algo que se verá en los próximos días”.

Reunión con gremios y empresarios

En cuanto a la reunión de gremios y empresarios, Kulfas dijo que "el objetivo no es sacarse una foto, estamos conversando con los sectores de la producción y el trabajo para que toda la sociedad banque para contener la suba de precios y lograr que los salarios le ganen a la inflación”.

Acuerdo con el FMI

El ministro también se refirió al acuerdo con el FMI y a las fricciones que generó dentro del Frente de Todos. “El escenario de no acuerdo generaba mucha incertidumbre. Comenzó una nueva etapa, un sendero que despeja incertidumbres. Hay un acuerdo aprobado por el Congreso; el escenario de default ha sido completamente eliminado". Reconoció que "hay diferencias de opinión" y que "nosotros buscamos reactivar la economía y el empleo, tenemos un problema con la inflación y seguimos apostando a la unidad”.

Faltante de gasoil

En otro pasaje, Kulfas habló sobre el faltante de gasoil y la posibilidad del biodiesel como alternativa. Afirmó que "no estamos en una situación normal", dado que "el trigo costaba menos de 300 de dólares hace pocos meses y pasó en poco tiempo a 450 la tonelada". Indicó que "en el caso del gas, tuvimos el plan Gas en 2020, que lo compramos a 3,50. Pero en el mercado internacional hoy se consigue a 48". Consideró que se trata de "una situación atípica".

Respuesta a Cavallo

Finalmente cargó contra el exministro Domingo Cavallo, que pronosticó una megacrisis al estilo del Rodrigazo de 1975. "Hace rato que pronostica el apocalipsis. Pero reducimos el desempleo, está bajando la pobreza, la industria ya está mejor que en prepandemia. Estuvimos en Las Parejas y la industria de maquinaria agrícola está en su mejor nivel en lo que va del siglo", concluyó.